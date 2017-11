Kintavar a obtenu 1,10 % Cu et 3,4 g/t Ag sur 10,0 m incluant 1,74 % Cu et 5,7 g/t Ag sur 4,0 m en rainures sur l'indice Nasigon et deuxième clôture d'un placement privé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) -

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE CONTRÔLE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS.

Kintavar Exploration Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX CROISSANCE:KTR), est heureuse d'annoncer les résultats de l'échantillonnage en rainures de l'indice Nasigon sur la propriété Mitchi au Québec. En outre, la société annonce la deuxième clôture sous écrou d'un placement privé sans courtier (le « placement ») composé de 769 000 actions accréditives, émises à un prix de 0,14 $ par action. Cela apporte le produit brut total du placement à 489 270 $. La société a appliqué à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») pour prolonger la date de clôture pour la balance du placement jusqu'au 29 décembre 2017 et pour augmenter la taille du placement dans mêmes termes pour au plus 4 545 454 d'unités et 5 357 142 d'actions ordinaires accréditives pour un produit brut total d'au plus $1 250 000. L'extension et l'augmentation de la taille du placement sont assujetties à l'approbation conditionnelle de la Bourse.

La totalité du produit du placement sera affectée aux travaux de forage sur la propriété Mitchi ainsi qu'aux fins de fonds de roulement de la Société.

Les actions acquises dans le placement sont sujettes à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour depuis la date de clôture, se terminant le 29 mars 2018, sauf tel que permis par la réglementation en valeurs mobilières applicable et les règles de la Bourse de croissance TSX.

En lien avec le placement, la Société a versé une commission en espèces de 7 536 $ et a émis 53 830 options de rémunération incessibles permettant chacune d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,14 $ l'action pendant une période de vingt-quatre (24) mois et sont sujettes à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture.

Le couloir de Nasigon

Les travaux sur l'indice Nasigon réalisés à la fin d'octobre ont permis de compléter l'échantillonnage en rainure de la tranchée et de réaliser une brève reconnaissance régionale. Les échantillons en rainure continus ont titré une teneur de 1,10 % Cu et 3,4 g/t Ag sur 10,0 m (1,13 % CuEq), incluant 1,74 % Cu et 5,7 g/t Ag sur 4,0 m (1,79 % CuEq). Des échantillons choisis prélevés 100 m au sud de la tranchée Nasigon ont donné des teneurs jusqu'à 4,27 % Cu et 14,4 g/t Ag suggérant une extension de la minéralisation vers le sud-ouest. Le tableau ci-dessous résume les meilleures teneurs des échantillons choisis. Les minéralisations sont associées aux mêmes lithologies identifiées dans le corridor Sherlock & Watson, mais les plus fortes teneurs sont présentes dans le faciès à glimmérite qui est plus riche en chalcocite avec des traces de bornite et de chalcopyrite.

Sur la base de ces résultats, la Société a procédé au jalonnement de 24 titres miniers additionnels pour un total de 1 363 hectares dans la partie nord de la propriété afin de sécuriser toute extension potentielle de la minéralisation.

Échantillons UTM nad83 z18 Cu (%) Ag (g/t) X Y 5743540 491718 5264949 4,27 14,4 5743541 491718 5264949 1,16 5,8 5743542 491717 5264947 0,84 8,0 5743543 491716 5264947 1,03 3,7 5743544 491717 5264948 2,41 9,0

"Le travail initial sur le corridor de Nasigon a été bref, mais très fructueux. La minéralisation cuprifère a été identifiée sur 1,5 km à l'intérieur de l'unité métasédimentaire et les échantillons choisis 100 m au sud de Nasigon pourraient représenter la même séquence plissée. Avec des teneurs dépassant 1% Cu sur 10m en surface, nous prévoyons réaliser cet hiver un levé géophysique de polarisation provoquée sur la zone de la tranchée de Nasigon et compléter le levé magnétique aéroporté couvrant la partie nord de la propriété. Cela constituera la base des programmes de forage et de terrain d'été 2018. Nous avons maintenant deux corridors prioritaires avec Sherlock & Watson au sud et Nasigon dans le nord. Avec ces résultats, Mitchi commence à montrer une partie de son potentiel régional semblable au district de zinc de Balmat-Edwards à New York, aux États-Unis, dans des roches similaires du Super-Groupe de Grenville et qui a abrité jusqu'à maintenant 8 mines de zinc. Nous sommes très encouragés par le programme de forage hivernal qui devrait commencer début décembre », a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

Figure 1 : Carte régionale de Nasigon et carte de tranchée détaillée. La carte en pleine résolution peut être vue ici.

Tous les échantillons ont été envoyés et préparés (PREP-31) par le laboratoire d'ALS Global de Val-d'Or. La pulpe de chaque échantillon a été envoyée au laboratoire ALS Global de Vancouver pour des analyses multi-élémentaires et analyses spectroscopiques (ME-MS61) avec digestion par quatre acides. Les échantillons ayant titré plus de 1 % Cu ont été réanalysés par ICP-AES (CU-OG62) avec une limite de détection plus élevée à 40 % Cu, au laboratoire ALS Global à Vancouver. Les contrôles de qualité comprennent l'insertion systématique de blancs, et de standards cuprifères certifiés dans chaque envoi au laboratoire.

Les échantillons choisis sont des échantillons sélectionnés et ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation présente sur la propriété.

La société n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la méthodologie et les résultats des travaux historiques à l'intérieur des limites de la propriété. Cependant, la direction est d'avis que les travaux historiques ont été menés de manière professionnelle et la qualité des données et des informations produites à partir de celles-ci sont pertinentes.

La teneur équivalente en cuivre (« CuEq ») est présentée à titre d'information uniquement et il n'est pas révélateur de l'opinion de la direction sur les recouvrements métallurgiques potentiels ou les prix futurs des marchandises. La teneur CuEq prend en compte les valeurs d'argent, repose sur des récupérations de 100 % des métaux, avec un prix pour le cuivre de 3 $ / lb et un prix pour l'argent de 18 $ / oz. Le calcul d'équivalence en cuivre est : CuEq% = (Cu% + (teneur g / t Ag x prix Ag)) / (22,0462 x prix Cu + 31,0135 g / t).

À propos de la propriété Mitchi

La propriété Mitchi (approx. 21 000 hectares, détenue à 100 %) est située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus et à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété s'étend sur plus de 210 km2, elle est accessible par un réseau bien développé de routes forestières et une sous-station hydro-électrique est localisée à 14 km à l'est. La propriété est située dans la portion nord-ouest de la ceinture métasédimentaire centrale de la province géologique du Grenville. Plusieurs indices aurifères et/ou cuprifères et/ou argentifères et/ou manganifères ont été identifiés à ce jour et comportent des caractéristiques suggérant un gîte de type ''cuivre stratiforme dans unités sédimentaires" dans le secteur Est et des caractéristiques s'apparentant aux systèmes porphyriques ou ''IOCG", ainsi que de type Skarn, dans le secteur ouest. Osisko Mining détient une redevance de 2 % sur 39 cellules désignées sur carte (CDC) et une redevance de 1 % sur 21 CDC de la propriété Mitchi.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

Énoncés prospectifs:

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d'une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu'un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l'information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l'un ou l'autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l'information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s'y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour les six mois terminés le 30 juin 2017, laquelle est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n'entend pas ni ne s'engage à actualiser ou revoir l'information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.