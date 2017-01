Knight acquiert une position dans Protalix

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 6 200 000 actions ordinaires (« les actions ») de Protalix BioTherapeutics, Inc. (« Protalix »), société israélienne, au prix unitaire moyen de 0,57 dollar américain. Knight détient à présent près de 5 % des actions ordinaires en circulation de Protalix. Ces actions ont été acquises par Abir Therapeutics Ltd (« Abir »), filiale en propriété exclusive de Knight, établie en Israël, qui détient 28,3 % de Medison Pharma (« Medison »), société pharmaceutique au 3e rang des revenus en Israël. Il est prévu que Medison fournisse des services distinctifs à Abir, aux fins de lancement de produits pharmaceutiques novateurs en Israël.

Protalix, société cotée en bourse à la NYSE MKT et au TASE, est une compagnie biopharmaceutique qui se consacre au développement et à la commercialisation de protéines thérapeutiques recombinantes par son système exclusif d'expression cellulaire végétale, ProCellEx®. Le premier produit de Protalix fabriqué par ProCellEx, la taliglucérase alpha, a été approuvé aux fins de commercialisation par la FDA américaine. La filière de développement de Protalix englobe les produits candidats suivants : pégunigalsidase alpha, version modifiée de la protéine alpha-GAL-A recombinante humaine pour le traitement de la maladie de Fabry; OPRX-106, traitement anti-inflammatoire administré par voie orale; alidornase alpha, pour le traitement de la fibrose kystique; et quelques autres.

Knight a acquis les actions ordinaires à des fins d'investissement. Knight pourrait, à l'avenir, acheter ou vendre les actions de Protalix ou échanger de quelque façon que ce soit les titres, ou conclure d'autres transactions relativement à Protalix, selon un certain nombre de facteurs, incluant, mais sans s'y limiter, la situation financière de Protalix, le cours des actions ordinaires de Protalix, les conditions prévalant sur les marchés des valeurs mobilières, les conditions économiques générales ou celles de l'industrie, les conditions commerciales ou financières de Protalix, ou d'autres facteurs et conditions que Knight jugerait appropriés.

« Nous avons acquis cette position dans Protalix afin de cultiver une relation saine et longue, qui, nous l'espérons, trouvera son épanouissement dans les droits canadiens et israéliens sur les produits prometteurs de la gamme de Protalix, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. À tout le moins, cet investissement sera prospère pour Knight. Avec plus de 700 millions de dollars en liquidités, Knight continuera à faire croître son portefeuille de produits novateurs au Canada et sur des marchés internationaux distinctifs, avec Abir, appuyé par notre partenariat avec Medison, prenant les devants en Israël."

