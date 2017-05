Knight publie ses résultats du premier trimestre 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight » ou la « Société »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2017. Toutes les données sont exprimées en milliers de dollars à l'exception des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

« Ce trimestre marque une étape majeure pour Knight avec le début de la commercialisation de notre premier produit pharmaceutique novateur au Canada, soit la relance de Movantik®, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight. Nos perspectives d'avenir focalisent sur l'avancement de notre gamme de produits et la saisie d'occasions d'ajouter de nouveaux produits à notre portefeuille qui amélioreront la santé des Canadiens et des Canadiennes ».

Résultats financiers

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, Knight a déclaré un produit de 1 750 $, une augmentation de 682 $ sur la même période l'an dernier, et un résultat net de 6 047 $, une augmentation de 5 570 $ sur la même période l'an dernier.

Au 31 mars 2017, la Société disposait de 763 778 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, et 142 759 326 d'actions ordinaires en circulation.

Faits saillants du premier trimestre

Annonce de la relance commerciale de Movantik ® au Canada

au Canada Soumission à l'approbation réglementaire par Santé Canada de Iluvien ®

Réception du remboursement complet du solde de prêts garantis à Apicore Inc. et à Pro Bono Bio PLC

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[Non vérifié] [en milliers de dollars canadiens]

Au 31 mars 2017 31 décembre 2016 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 519 522 514 942 Titres négociables 244 256 221 108 Créances et autres débiteurs 7 977 6 440 Stocks 689 790 Autres actifs financiers courants 41 635 51 789 Impôts sur le résultat à recevoir 4 786 4 683 Total des actifs courants 818 865 799 752 Immobilisations corporelles 37 32 Immobilisations incorporelles 13 787 14 153 Autres actifs financiers 78 076 90 643 Participation dans une entreprise associée 77 907 80 113 Actifs d'impôt différé 5 621 6 077 Total de l'actif 994 293 990 770 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 2 933 3 207 Impôt sur le résultat à payer 6 007 5 659 Autres soldes à payer 532 537 Produits différés 263 355 Total des passifs courants 9 735 9 758 Passifs d'impôt différé 363 417 Autres soldes à payer 900 877 Total des passifs 10 998 11 052 Capitaux propres Capital social 761 003 760 447 Bons de souscription 785 785 Surplus d'apport 10 120 9 469 Cumul des autres éléments du résultat global 26 754 30 431 Résultats non distribués 184 633 178 586 Total des capitaux propres 983 295 979 718 Total du passif et des capitaux propres 994 293 990 770

ETATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES RESULTATS

[Non vérifié] [En milliers de dollars canadiens, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action]

Période de trois mois close le 31 mars 2017 2016 Produits 1 750 1 068 Coût des produits vendus 288 246 Marge brute 1 462 822 Charges Ventes et marketing 363 - Frais généraux et frais d'administration 2 468 2 193 Recherche et développement 416 283 (1 785 ) (1 654 ) Moins-value des immobilisations corporelles - 8 Amortissement des immobilisations incorporelles 326 41 Charge d'intérêt (5 860 ) (4 816 ) Autres produits (308 ) (1 099 ) Gain net sur actifs financiers (3 375 ) (1 729 ) Résultat net provenant d'une entreprise associée (319 ) (854 ) Perte de change étranger 243 3 770 Résultat avant impôt sur le résultat 7 508 3 025 Charge d'impôt Charge d'impôt 480 2 541 Charge d'impôt différé 981 7 Résultat net pour la période 6 047 477 Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat par action de base 0,04 0,005 Résultat par action diluée 0,04 0,005 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation De base 142 720 536 103 475 043 Dilué 143 626 773 103 688 167

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT ÉTENDU

[Non vérifié] [En milliers de dollars canadiens]

Période de trois mois close le 31 mars 2017 2016 Résultat net pour la période 6 047 477 Gain réalisé reclassé à l'état des résultats net d'impôt de 64 $ (2016 : net d'impôt de 64 $) (973 ) (410 ) Autre produit (perte) du résultat étendu à reclasser dans le résultat de périodes ultérieures : Gain (perte) non réalisé sur instruments financiers disponibles à la vente net d'impôt de 434 $ (2016 : net d'impôt de 72 $) (1 046 ) 421 Perte non réalisée de conversion d'opérations étrangères (1 658 ) (10 978 ) Autres éléments (perte) du résultat étendu pour la période (3 677 ) (10 967 ) Total du résultat étendu (perte) pour la période 2 370 (10 490 )

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

[Non vérifié] [En milliers de dollars canadiens]

Capital-actions Bon de souscription Surplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat étendu Bénéfices non répartis Total des capitaux propres Solde au 1er janvier 2016 439 148 161 6 772 35 955 160 026 642 062 Résultat net pour la période de trois mois - - - - 477 477 Gain réalisé reclassé à l'état des résultats - - - (410 ) - (410 ) Variation de juste valeur réalisée sur instruments financiers disponibles à la vente - - - 421 - 421 Perte non réalisée de conversion sur opérations étrangères - - - (10 978 ) - (10 978 ) Résultat étendu (perte) - - - (10 967 ) 477 (10 490 ) Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions - - 1 073 - - 1 073 Émission en vertu du régime d'achat d'actions 28 - - - - 28 Solde au 31 mars 2016 439 176 161 7 845 24 988 160 503 632 673 Solde au 1erjanvier 2017 760 447 785 9 469 30 431 178 586 979 718 Résultat net pour la période de trois mois - - - - 6 047 6 047 Gain réalisé reclassé à l'état des résultats - - - (973 ) - (973 ) Perte non réalisée sur instruments financiers disponibles à la vente - - - (1 046 ) - (1 046 ) Perte non réalisée de conversion sur opérations étrangères - - - (1 658 ) - (1 658 ) Résultat étendu (perte) - - - (3 677 ) 6 047 2 370 Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions - - 846 - - 846 Émission en vertu du régime d'achat d'options sur actions 513 - (195 ) - - 318 Émission en vertu du régime d'achat d'actions 43 - - - - 43 Solde au 31 mars 2017 761 003 785 10 120 26 754 184 633 983 295

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE

[Non vérifié] [En milliers de dollars canadiens]