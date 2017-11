Knight publie ses résultats du troisième trimestre 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 nov. 2017) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a publié ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2017. Toutes les données sont exprimées en milliers de dollars à l'exception des action et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

Faits saillants du troisième trimestre 2017

Les produits s'élèvent à 1 860 $, une diminution de 32 $ ou 2 % sur la même période l'an dernier.

Les flux de trésorerie liés à l'exploitation s'élèvent à 10 736 $, un accroissement de 6 348 $ ou 145 % sur la même période l'an dernier.

Des prêts garantis supplémentaires de 12 504 $US ont été émis en faveur de Synergy CHC Corp (« Synergy ») et de 60Γü░ Pharmaceuticals LLC (« 60P »).

Modification du prêt de Crescita Therapeutics Inc. (« Crescita ») avec pour effet un remboursement anticipé de 2 488 $.

Réception de dividendes de 2 459 $ de Medison Biotech (1995) Ltd. (« Medison »).

Réception de distributions de 1 063 $ provenant d'un placement stratégique et profit réalisé de 276 $.

Enregistrement d'un profit non réalisé de 3 049 $ sur un placement de Forbion Capital Partners suivant l'annonce de l'acquisition par Merck de Rigontec.

Enregistrement d'un profit de 1 457 $ sur cession d'actions ordinaires de Merus à la clôture de son acquisition par Norgine B.V.

Événements postérieurs à la date de clôture

Réception de 566 471 actions ordinaires de Crescita en vertu d'une entente de transfert d'actions portant la participation à environ 14,9 %.

Démission de Jeffrey Kadanoff et nomination de Samira Sakhia à titre de chef des finances.

Réception de distribution de 3,168 EUR provenant de Forbion Capital Partners suivant l'acquisition de Rigontec.

« Au cours du dernier trimestre, notre équipe s'est focalisée sur l'avancement de notre gamme de produits et l'évaluation des occasions visant à bâtir notre portefeuille de produits pharmaceutiques novateurs, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Pour les prochains trimestres, nous chercherons à tirer profit d'excellentes occasions de croissance. »

Au 30 septembre 2017, Knight disposait de plus de 760 000 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables ainsi que de 142 772 805 actions ordinaires en circulation. Grâce à cette robuste position de liquidités, Knight continuera de saisir des occasions d'affaires et de développement d'entreprise.

Résultats financiers

Variation Variation T3-17 T3-16 $ % CAJ-17 CAJ-16 $ % Produits des activités ordinaires 1 860 1 892 (32 ) (2 %) 6 090 4 095 1 995 49 % Charges d'exploitation 3 567 2 888 679 24 % 11 060 8 097 2 963 37 % Produits d'intérêts 6 959 7 375 (416 ) (6 %) 18 517 18 315 202 1 % Quote-part du résultat net de l'entreprise associée 98 1 096 (998 ) (91 %) 513 2 755 (2 242 ) (81 %) Résultat net pour l'exercice 3 593 5 698 (2 105 ) (37 %) 10 099 10 621 (522 ) (5 %) RPA 0,03 0,04 (0,01 ) (25 %) 0,07 0,09 (0,02 ) (22 %)

Produits des activités ordinaires : Les produits des activités ordinaires du T3 2017 concordent avec ceux de la même période l'an dernier, tandis que l'accroissement pour la période de neuf mois résulte de l'ajout de Movantik® et de la progression des ventes de l'Impavido®.

Charges d'exploitation : La hausse observée au T3 2017 s'explique par les activités commerciales, notamment la promotion par la force de vente de Movantik®, et la hausse du nombre d'employés qui suit l'expansion de la commercialisation par Knight et sa préparation du lancement de nouveaux produits au Canada.

Produits d'intérêts : La diminution observée au T3 2017 est entraînée par un solde moyen de prêt plus bas, compensé par l'accroissement des soldes moyens de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables.

Quote-part du résultat net de l'entreprise associée : La diminution observée au T3 2017 s'explique par un résultat net inférieur de Medison, en raison notamment de l'accroissement des charges de commercialisation et de ventes liées aux lancements de nouveaux produits, ainsi que la hausse de l'amortissement des ajustements à la juste valeur enregistrée par Knight.

Mise à jour sur les produits

Selon les données IMS, les ventes de Movantik® au Canada s'élevaient à 255 $ et à 634 $ pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2017. En décembre 2016, Knight a conclu une entente avec AstraZeneca pour les droits de Movantik® au Canada et en Israel dont Knight est chargé pour toutes les activités commerciales, réglementaires et certaines activités de la chaîne d'approvisionnement. Movantik® est le premier antagoniste de récepteurs mus opioïdes à action périphérique et en prise orale unique quotidienne, approuvé au Canada pour le traitement de la constipation causée par les opioïdes chez les patients adultes souffrant de douleur non provoquée par le cancer et ne répondant pas adéquatement aux laxatifs.

Mise à jour sur les stratégies de placement

Le 9 août 2017, Knight a émis un prêt garanti supplémentaire à Synergy de trois ans au montant de 10 000 $US au taux d'intérêt annuel de 10,5 %. Le prêt servira aux fins d'acquisitions et à des fins générales de fonds de roulement. De plus, Knight a accepté d'octroyer une facilité de crédit continue totalisant jusqu'à 20 000 $US et qui sera accordée à la seule discrétion de Knight. Dans le cadre de cette transaction, la Société recevra une commission de succès payable à l'échéance.

Le 14 août 2017, Knight a modifié son prêt avec Crescita. Cette modification résulte d'un paiement anticipé de 2 488 $ réduisant le solde du capital à 4 100 $. En outre, Knight a accepté de modifier la garantie du prêt par l'annulation d'une lettre de crédit en contrepartie d'un intérêt dans une garantie générale sur les actifs de Crescita. Le taux d'intérêt annuel de 9 % et l'échéance du 22 janvier 2022 demeurent inchangés. Knight a cédé ses 293 163 bons de souscription de Crescita qui peuvent être exercés au prix unitaire de 2,44 $ et a reçu 216 000 bons de souscription qui peuvent être exercés au prix unitaire de 0,75 $ et 180 000 bons de souscription qui peuvent être exercés au prix unitaire de 1,00 $ pour une durée de six ans dans chaque cas.

Au cours du T3 2017, Knight a émis un prêt supplémentaire de 2 504 $US en faveur de 60P. Knight a émis un total de 6 700 $US à 60P au taux d'intérêt annuel de 15 % échéant le 31 décembre 2020. De plus, conformément à ses ententes de prêts avec Medimetriks Pharmaceuticals Inc. (« Medimetriks »), Knight a reçu 286 955 actions ordinaires de Medimetriks portant sa participation à 10 % sur une base pleinement diluée.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio visant à discuter de ses résultats du troisième trimestre aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : Jeudi 9 novembre 2017

Heure : 8 h 30 HNE

Téléphone : 1 877-223-4471 ou 647 788-4922

Webémission : www.gudknight.com ou http://bit.ly/2iG5Zgk

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : Une webdiffusion archivée sera disponible pendant 30 jours à www.gudknight.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gudknight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Thérapeutique Knight Inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au 30 septembre 2017 31 décembre 2016 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 506 839 514 942 Titres négociables 218 248 221 108 Créances clients et autres débiteurs 8 123 6 440 Stocks 653 790 Autres actifs financiers courants 30 960 51 789 Impôt sur le résultat à recevoir 2 448 4 683 Total des actifs courants 767 271 799 752 Titres négociables 36 000 - Immobilisations corporelles 60 32 Immobilisations incorporelles 12 713 14 153 Autres actifs financiers 95 725 90 643 Participation dans une entreprise associée 75 642 80 113 Actifs d'impôt différé 6 056 6 077 Total de l'actif 993 467 990 770 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 4 146 3,207 Impôt sur le résultat à payer 7 008 5,659 Autres soldes à payer 587 537 Autres produits différés 250 355 Total des passifs courants 11 991 9 758 Passifs d'impôt différé 229 417 Autres soldes à payer 799 877 Total du passif 13 019 11 052 Capitaux propres Capital social 761 127 760 447 Bons de souscription 785 785 Surplus d'apport 11 900 9 469 Cumul des autres éléments du résultat global 17 951 30 431 Résultats non distribués 188 685 178 586 Total des capitaux propres 980 448 979 718 Total du passif et des capitaux propres 993 467 990 770

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES RÉSULTATS

[En milliers de dollars canadiens, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action]

[Non vérifié]

Période de trois mois close le 30 septembre Période de neuf mois close le 30 septembre 2017 2016 2017 2016 Produits des activités ordinaires 1 860 1 892 6 090 4 095 Coût des produits vendus 337 296 1 097 1 077 Marge brute 1 523 1 596 4 993 3 018 Charges Ventes et marketing 834 94 2 247 262 Charges administratives 2 147 2 358 6 944 6,592 Recherche et développement 586 436 1 869 1 243 (2 044 ) (1 292 ) (6 067 ) (5 079 ) Amortissement des immobilisations corporelles - - - 18 Amortissement des immobilisations incorporelles 539 100 1 185 263 Produit d'intérêt (6 959 ) (7 375 ) (18 517 ) (18 315 ) Autres produits (871 ) (2 081 ) (1 513 ) (3 534 ) (Profit) perte net sur les actifs financiers (1 317 ) 2 914 (3 636 ) 402 Quote-part du résultat net de l'entreprise associée (98 ) (1,096 ) (513 ) (2,755 ) Perte (profit) de change 2 695 (1 132 ) 4 244 2 995 Résultat avant impôt sur le résultat 3 967 7 378 12 683 15 847 Charge d'impôt (recouvrement) Charge d'impôt sur le résultat 490 1 288 1 598 4 407 Charge d'impôt différé (116 ) 392 986 819 Résultat net pour la période 3 593 5 698 10 099 10 621 Attribuable aux actionnaires de la Société RPA de base 0,03 0,04 0,07 0,09 RPA diluée 0,03 0,04 0,07 0,09

ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]