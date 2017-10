Komet - Récents développements à la mine Guiro et expectative de profit

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 23 oct. 2017) - Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:KMT) est heureuse de faire le point sur les plus récents développements concernant ses activités de production à la mine Guiro et d'exposer les différents travaux envisagés visant à la fois la stabilité et l'augmentation de l'approvisionnement de l'usine ainsi que la mise en place des conditions permettant, à court terme, l'atteinte de ses objectifs de profitabilité.

Au cours des derniers mois, la Société a effectué des travaux importants d'optimisation sur le site de la mine et a procédé à l'installation de nouveaux équipements de pointe à l'usine tout en révisant et optimisant tous les processus de la chaîne de production. Malgré le ralentissement inévitable de la cadence de production et les délais et arrêts occasionnés par ces modifications majeures, Komet est encouragée par le fait d'avoir réussi toutes ces transformations tout en minimisant l'impact de ceux-ci sur le niveau de production et de ses revenus provenant de la vente d'or. En effet, au cours du dernier trimestre, la Société est quand même parvenue à maintenir des ventes d'or représentant 840 544 $ par rapport à 1 223 925 $ au Q1 et 979 153 $ au Q2. La majeure partie des travaux étant maintenant terminés, la Société se retrouve maintenant en bonne position pour pouvoir augmenter le niveau de production et dégager les bénéfices tant attendus.

Opération minière souterraine :

12 équipes composées d'un total de plus de 120 mineurs répartis sur 3 postes de travail de 8 heures exploitent actuellement la mine de Guiro 7 jours sur 7. Le nombre de tonnes hissé par mois des derniers trimestres était en moyenne de 1575 tonnes aux Q1 et Q2 et de 1770 tonnes au Q3. Le nombre de tonnes hissé en septembre était de 2149 et notre objectif est maintenant de hisser plus de 2250 tonnes par mois.

Schéma simplifié de la mine souteraine avec modèle de ressource est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/kometfr01.jpg

Les Chantiers présentement en excavation sont les chantiers 31 et 32 au niveau 2 à l'ouest, le chantier 4-1 à l'ouest et les chantiers 5-1 à l'est et 5-2 à l'ouest.

Galeries de développement :

Plus de 70 mètres ont été excavés au niveau 3 Ouest afin d'atteindre le trou GU2015-35 (1,4 m à 31,1 g/t Au.) et la veine minéralisée est maintenant interceptée. Plus de 38 mètres ont été excavés au niveau 4 à l'est pour atteindre le trou GU2015-16 (4,3 m à 9,2 g/t Au). La galerie de développement 4 Ouest est planifié être excavé de 170 mètres pour atteindre les nouvelles zones minéralisées définies dans la campagne de forage d'exploration de 2015 (GU2015-04 avec 2 m à 5,8 g/t Au et GU2015-32 avec 0,7 m à 8,7 g/t Au).

Autres travaux souterrains :

Le remblayage des chantiers 4-2 et 4-3 est présentement en cours. Ce remblayage s'effectue à partir de roches stériles dynamitées dans la mine. Les réseaux de ventilation, d'approvisionnement en eau et air ainsi que de voie ferrée ont été remis en état par l'équipe de Komet et sont opérationnels à 100 % dans toutes les zones de travail de la mine. La disponibilité du treuil surpasse présentement les normes de l'industrie minière, avec un taux de disponibilité de pratiquement 100 %. Au niveau du soutènement, la mine a été révisée complètement et l'ensemble des excavations ont été boulonnées et écaillées correctement. L'arpentage de la mine est complété à 80 % et valide les anciens travaux.

Exploration à la mine de Guiro :

Le développement d'une galerie d'exploration au nord du niveau 3 a été commencé avec un total de 70 mètres planifié. Cette galerie permettra d'effectuer les futurs forages d'exploration souterrains au nord du gisement de Guiro et de vérifier les interceptions minéralisées rencontrées dans les campagnes de forage précédentes. Le développement d'une autre galerie d'exploration au sud du niveau 4 est planifié pour le premier trimestre de 2018. Cette galerie aura pour but d'accéder à la nouvelle découverte aurifère de Guiro Sud située à 480 mètres (au niveau du sol) au sud du puits d'extraction de la mine de Guiro. (Voir communiqué du 25 mai 2017). Une deuxième campagne de forage d'exploration à partir de la surface est en cours. Les résultats attendus dans les prochaines semaines visent à définir de nouveaux chantiers à proximité des galeries existantes.

Usine :

La mise en place des nouveaux équipements arrivés en début d'année est complétée et l'usine fonctionne présentement au tiers de sa capacité effective de production (2000 tonnes par mois / 6000). Les 2 concentrateurs centrifuges Knelson produisent ensemble un concentré qui est ensuite traité par le réacteur Acacia. À la sortie des concentrateurs, la pulpe rejetée se dirige vers un hydrocyclone qui effectue une séparation des particules fines et légères qui sont dirigées vers un concentrateur en continu Falcon qui produit un concentré qui est traité par lixiviation intensive agitée. Les particules grossières et lourdes sont quant à elles redirigées au broyeur pour une recirculation dans le circuit gravimétrique. La sortie du Falcon s'en va au parc à résidus pour ultimement être lixiviée en cuve (Vat Leaching).

Schéma simplifié du procédé à l'usine est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/kometfr02.jpg

Nouveau directeur de la maintenance :

Komet est heureuse et fière d'accueillir dans son équipe M. Issoufou Ouily, ingénieur électromécanique gradué en juin 2000 à l'École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique (ENSEM) de Casablanca au Maroc. M. Ouily compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des mines et sa nomination à titre de directeur de la maintenance pour la mine Guiro constitue un atout et une addition majeurs pour la Société. Avant de joindre l'équipe de Komet, M. Ouily occupait un poste clé au sein de la société minière Randgold, travaillant depuis plusieurs années sur le site minier de Loulo au Mali, considéré comme la plus grosse mine en Afrique de l'Ouest. Son expérience et ses vastes connaissances permettront à la Société d'améliorer significativement ses performances et d'augmenter rapidement l'efficacité et la rentabilité de ses opérations sur le site minier.

M. André Gagné, président et chef de la direction, déclare : « Nous sommes emballés par le développement actuel de la mine Guiro. Les modifications majeures effectuées au cours des derniers mois et les travaux d'exploration en cours à la mine nous permettront d'augmenter considérablement la production et de pouvoir dégager sous peu des bénéfices de notre opération minière et ainsi réaliser notre mission principale qui demeure de « Produire pour découvrir ! ».

Les résultats d'analyses sont obtenus par pyroanalyse avec finition par absorption atomique ou finition gravimétrique d'échantillons de 30 grammes au laboratoire de la mine de la Société. L'assurance qualité, le contrôle de qualité et l'interprétation des résultats sont faits par des personnes qualifiées utilisant un programme de QA/QC conforme aux normes 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'introduction d'échantillons de référence ou d'échantillons stériles à chaque lot de 3 échantillons analysés.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com.

Jacques Marchand, ing. géo., est la personne qualifiée qui a révisé le présent communiqué de presse et est responsable de l'information géologique qui y est présentée.

Énoncé prospectif

Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de règlementations (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou l'exactitude de ce communiqué. Le présent communiqué de presse contient des énoncés pouvant constituer de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Cette information prospective est assujettie à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Komet. Les résultats ou les réalisations réelles peuvent différer considérablement de ceux qui sont formulés, ou suggérés, dans cette information prospective. Il existe de nombreux facteurs qui pourraient causer une telle disparité, notamment l'instabilité des prix du marché des métaux, les répercussions des fluctuations des cours de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, des ressources mal estimées, les risques pour l'environnement (règlementations plus sévères), les situations géologiques imprévues, les conditions défavorables à l'extraction, les risques politiques entrainés par l'exploitation minière dans des pays en voie de développement, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales (lois et politiques), le défaut d'obtenir les permis nécessaires et les approbations des instances gouvernementales, ou tout autre risque lié à l'exploitation et au développement. Rien ne garantit que les évènements projetés dans l'information prospective se produiront ou, s'ils se produisent, quels en seront les bienfaits pour Komet. L'information prospective est fondée sur les estimations et les avis de la direction de Komet au moment de la publication de l'information et Komet n'assume aucune obligation d'effectuer une mise à jour publique ou une modification de l'un des énoncés prospectifs, que ce soit en conséquence de renseignements nouveaux, d'évènements futurs ou de toute autre cause, sauf si cela est exigé par les lois applicables en valeurs mobilières.