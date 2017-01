Konica Minolta lance de nouveaux modèles « plus intelligents », adaptés aux solutions mobiles et à diverses méthodes de travail

Ces nouveaux modèles améliorés sont homologués EPEAT Or, répondent à 21 critères optionnels de la norme et possèdent une interface primée

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 3 janvier 2017) - Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd'hui le lancement des appareils multifonctions bizhub® 368 et 308, conçus pour les milieux de travail évolutifs. Ces tout nouveaux modèles monochromes sont équipés du panneau de contrôle à interface tactile multipoint primé de Konica Minolta, et leurs caractéristiques surpassent celles de leurs prédécesseurs, les bizhub 364e et 284e.

Les bizhub 368 et 308, qui conviennent parfaitement aux petites et moyennes entreprises, améliorent l'efficacité des processus documentaires des utilisateurs, et leur panneau de contrôle permet de télécharger des applications directement sur bizhub MarketPlace de Konica Minolta. De plus, ils comprennent les plus récentes nouveautés :

Panneau de contrôle de 9 po avec touches en plastique et touches tactiles permettant d'enregistrer les fonctions les plus courantes.

Connectivité mobile pour appareils avec technologie NFC (communication en champ proche) et navigateur Web de série donnant accès aux applications spécialisées et facilitant la connexion sans fil.

Application bizhub MarketPlace Chameleon offrant des options de personnalisation du panneau de contrôle et de gestion de l'appareil grâce auxquelles les utilisateurs gagnent en productivité et profitent d'une expérience bonifiée.

Unité grande capacité maintenant offerte en option, portant à 6 650 feuilles la capacité de papier maximale de l'appareil.

bizhub 368

Conçu pour améliorer la productivité, le bizhub 368 offre une vitesse d'impression en noir et blanc élevée de 36 ppm, une option de numérisation à double balayage en une seule passe accélérant l'intégration des originaux, et de puissantes options de finition adaptées aux besoins du client.

bizhub 308

Pouvant imprimer à une vitesse de 30 ppm, le bizhub 308 procure des solutions novatrices à une foule de besoins, en plus de nouvelles caractéristiques comme la connectivité mobile intégrée au panneau de contrôle, des plateaux universels amovibles et une fonction d'écriture miroir des données du disque dur en option.

Cryptage sécuritaire des données

Les imprimantes de Konica Minolta sont celles qui protègent le mieux les données et comptent sur de nombreuses fonctions pour réduire le risque de perte et de violation des données. Une fois les fonctions de sécurité bizhub SECURE activées, vous aurez la certitude que vos documents sont complètement sécurisés.

Les deux nouveaux modèles sont très économiques, et leur durabilité les distingue des autres produits.

Caractéristiques écologiques

Consommation d'énergie réduite par l'intégration d'un rouleau chargé qui contrôle la quantité de toner utilisé.

Intégration de matériaux recyclés dans la fabrication des pièces.

Certifications ENERGY STAR et EPEAT.

" Les bizhub 308 et 368 offrent une expérience sans accros, ce qui garantit un degré élevé de satisfaction chez nos clients, affirme Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Ce sont des solutions complètes pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité en accélérant leurs processus documentaires. "

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file en matière de gestion de l'information touchant au contenu d'entreprise, à l'optimisation des technologies et aux services infonuagiques. Ses nombreuses solutions aident les organisations à améliorer leurs délais de mise en marché, à gérer les coûts technologiques et à favoriser l'échange de renseignements pour accroître le rendement. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie, de soutien et de projet de TI ainsi que différentes solutions infonuagiques. Konica Minolta a remporté de nombreux prix et s'est notamment taillé une place dans le quadrant des chefs de file du classement des quadrants magiques des services d'impression et de contenu gérés de 2015. L'entreprise a été reconnue neuf années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions selon Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure aussi à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

bizhub est une marque déposée de Konica Minolta, Inc.