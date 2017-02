Konica Minolta permettra à ses clients de créer de nouvelles occasions d'affaires grâce à ses tout derniers produits novateurs qu'elle présentera à Graphics Canada 2017

Les appareils révolutionnaires bizhub PRESS C71cf et JETvarnish 3DS avec iFOIL de MGI figureront parmi les plus récentes innovations numériques en matière de solutions et d'améliorations d'impression de production que Konica Minolta présentera à Graphics Canada 2017.

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 6 février 2017) - Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta),chef de file des communications graphiques, présentera ses toutes dernières innovations et technologies avancées à Graphics Canada 2017. Située au kiosque 5000, l'entreprise fera la promotion de nouveaux produits et de solutions de transformation qui aideront les imprimeurs à avoir de nouvelles sources de revenus. Sous le thème Le nouveau visage de l'impression numérique, la nouvelle gamme emballante de produits et de services de Konica Minolta permettra à ses clients de pénétrer de nouveaux marchés, d'optimiser des charges de travail virtualisées, de stimuler les ventes et de maximiser l'efficacité des processus.

Technologies présentées au kiosque 5000 de Konica Minolta

AccurioPress C2070 : une presse numérique haute vitesse aux fonctions d'impression couleur avancées qui apporte puissance, performance et simplicité à n'importe quel environnement de production.

AccurioJet KM-1 : une imprimante B2 à jet d'encre haute vitesse révolutionnaire et exclusive qui prend vie grâce au casque de réalité augmentée HoloLens. Les utilisateurs peuvent compter sur la vitesse et la polyvalence d'une presse offset alliées aux avantages du numérique que sont l'impression de données variables et l'absence de mise en train.

bizhub MD PRESSC71cf : une imprimante numérique à étiquettes rouleau-à-rouleau quatre couleurs qui est idéale pour les imprimeurs et les services de conversion de taille moyenne et qui offre de nouvelles possibilités de revenus dans les catégories des étiquettes et des étiquettes d'emballage.

JETvarnish 3DS avec iFOIL de MGI : une vernisseuse qui produit du gaufrage numérique et des dorures à chaud à l'échelle industrielle pour ajouter aux impressions une incroyable valeur ajoutée et les transformer en des outils de communication attirant instantanément et irrésistiblement le regard.

une vernisseuse qui produit du gaufrage numérique et des dorures à chaud à l'échelle industrielle pour ajouter aux impressions une incroyable valeur ajoutée et les transformer en des outils de communication attirant instantanément et irrésistiblement le regard. Meteor Unlimited Colors : faisant partie intégrante de la gamme Unlimited Colors de MGI, ce système estdoté du module primé et entièrement intégré iFOIL et offre des solutions d'impression et de dorure en ligne allant bien au-delà d'une simple 5e ou 6e couleur. Les fournisseurs de service d'impression et de conversion peuvent désormais produire des impressions aux couleurs presque illimitées, dont une palette de nuances aux effets métallisés, scintillants et holographiques, grâce au mélange du toner CMJN et aux propriétés réfléchissantes de la dorure.

" L'éventail de technologies innovantes que nous proposerons à Graphics Canada est impressionnant, affirme Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Nous ferons bien plus que présenter notre gamme primée d'appareils de production, car nous avons consacré beaucoup d'efforts à aider nos clients à élargir leur champ d'activités, pour aller par exemple vers les services marketing intégrés ou l'impression industrielle. "

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file en matière de gestion de l'information touchant au contenu d'entreprise, à l'optimisation des technologies et aux services infonuagiques. L'entreprise réorganise le Milieu de travail de demainMC (www.reshapework.ca). Ses nombreuses solutions aident les organisations à améliorer leurs délais de mise en marché, à gérer les coûts technologiques et à favoriser l'échange de renseignements pour accroître le rendement.

