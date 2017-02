Le chef de file du marché repense et améliore les expériences en milieu de travail pour faciliter la tâche des entreprises et stimuler leur potentiel

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 1 février 2017) - Forte de son incontournable gamme de solutions de bureau intelligentes, Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) révolutionne le Milieu de travail de demain en lançant des technologies qui stimulent la productivité, l'efficacité et la collaboration des employés. Voulant ainsi répondre aux besoins des employés d'aujourd'hui, reconnus pour être hautement mobiles, flexibles et dynamiques, Konica Minolta élargit son offre de produits en y ajoutant le portefeuille Milieu de travail de demain. Ces nouvelles technologies changeront la donne et l'avenir du travail en unissant les environnements physique et virtuel pour donner aux employés la clé d'une collaboration et d'une communication fluides.

Nul doute, l'entreprise repense le milieu de travail durable moderne, qui repose sur trois axes interreliés : la productivité, la collaboration et l'efficacité. Ces changements révolutionnaires rehausseront l'expérience des employés et, au final, leur donneront un plus grand contrôle sur leur environnement de travail.

Productivité accrue - Le travail, ce n'est pas un lieu, c'est ce que vous accomplissez. Les solutions technologiques de Konica Minolta maximisent la productivité et facilitent plus que jamais la collaboration. Notre division de services de TI maintes fois primée, IT Weapons, propose une solution de bureau virtuel qui permet aux employés de travailler de n'importe où, à n'importe quel moment et sur n'importe quel appareil avec l'assurance que les données cruciales sont sécurisées et protégées. De plus, la gestion des appareils mobiles facilite l'utilisation d'appareils personnels pour accéder aux applications mobiles tout en protégeant le réseau contre les utilisateurs et les appareils non autorisés.

Collaboration améliorée - Pour les entreprises qui comptent plusieurs bureaux travaillant sur des projets communs ou celles ayant simplement besoin de récupérer leurs documents, Konica Minolta propose des solutions infonuagiques et locales qui facilitent le partage d'information entre les équipes à l'interne et à l'externe. Konica Minolta offre d'autres solutions de collaboration et de stockage de fichiers, entièrement gérées et hébergées au Canada.

Efficacité supérieure - Aujourd'hui, les employés ont besoin d'un accès en tout temps aux données et aux applications essentielles. Konica Minolta table sur la flexibilité et la modularité des technologies infonuagiques pour créer des solutions encore plus efficaces de partage de fichiers, d'utilisation d'applications et de mobilité.

" La vision de Konica Minolta tient compte de la façon dont les entreprises utilisent les technologies pour bâtir leur futur milieu de travail, explique Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Notre offre de solutions et de services de pointe, qui ne cesse d'évoluer par ailleurs, aide à connecter les gens grâce aux innovations technologiques qu'elle comporte. "

Au sujet de Konica Minolta

bizhub et Milieu de travail de demain sont des marques déposées de Konica Minolta, Inc. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.