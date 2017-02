Le premier robot de téléprésence avec iPad aide les entreprises à stimuler la productivité, la collaboration et l'efficacité

MISSISSAUGA, ON ET BURLINGAME, CA--(Marketwired - 1 février 2017) - Voulant répondre aux besoins des employés d'aujourd'hui, reconnus pour être hautement mobiles, flexibles et dynamiques, Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) lance le robot de téléprésence Double 2MD créé par Double Robotics. Le produit fera partie de son portefeuille de solutions d'affaires novatrices Milieu de travail de demainMC.

Avec Milieu de travail de demain, Konica Minolta transforme le monde des affaires grâce à une technologie qui permet aux entreprises de travailler de façon plus intelligente, plus productive et plus collaborative. Le Double 2MD, robot autoéquilibré à deux roues auquel est fixé un iPad, participe d'ailleurs à cette mission : chic et facile à utiliser, l'appareil aide les télétravailleurs et les employés à distance à se rapprocher de leurs collègues en leur offrant une présence physique et réelle là où ils ne peuvent pas se rendre en personne.

Double Robotics, créateur de ce robot de téléprésence sans égal, est au sommet de l'industrie depuis 2013. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises de toutes tailles lui font confiance dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé et la télémédecine. Outil novateur amenant les télétravailleurs au bureau, Double 2MD offre les avantages de la vidéoconférence grâce à un iPadMD fixé sur une base mobile. Les travailleurs peuvent se connecter à distance instantanément, puis se déplacer dans un bâtiment, une salle de classe, une salle de conférence ou tout autre lieu et ajuster l'angle et la hauteur de l'appareil.

" Dès le début, je savais que les partenaires réseau seraient un atout stratégique pour nous, au même titre que le fait d'offrir la technologie la plus attrayante et la plus facile à utiliser, explique David Cann, cofondateur et directeur général de Double Robotics. En nous associant à Konica Minolta, un chef de file dans l'offre de solutions d'affaires novatrices, nous menons à bien cette stratégie, ce qui me réjouit grandement. Nous sommes fiers de façonner avec elle le Milieu de travail de demain en ajoutant le robot de téléprésence à son portefeuille de solutions d'affaires modernes incontournables. "

" Nous sommes heureux de faire équipe avec Double Robotics sur cette initiative technologique, affirme Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Konica Minolta cherche à établir de solides partenariats avec des chefs de file du marché de la bureautique intelligente qui offrent aux utilisateurs l'expérience en milieu de travail la plus fluide qui soit. "

Au sujet de Double Robotics

Double Robotics est l'entreprise derrière Double, le meilleur robot de téléprésence au monde : équipé d'un iPad, il permet à une personne d'être présente au travail ou à l'école, mais sans y être physiquement. Fondée en 2012 et participante à l'accélérateur d'entreprises en démarrage Y Combinator, Double Robotics est une entreprise technologique privée établie à Burlingame, en Californie. Pour en savoir plus, visitez le www.doublerobotics.com.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file en matière de gestion de l'information touchant au contenu d'entreprise, à l'optimisation des technologies et aux services infonuagiques. L'entreprise réorganise le Milieu de travail de demainMC (www.reshapework.ca). Ses nombreuses solutions aident les organisations à améliorer leurs délais de mise en marché, à gérer les coûts technologiques et à favoriser l'échange de renseignements pour accroître le rendement. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie, de soutien et de projet de TI ainsi que différentes solutions infonuagiques dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue neuf années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions selon Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure aussi à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

bizhub et Milieu de travail de demain sont des marques déposées de Konica Minolta, Inc. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.