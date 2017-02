Konica Minolta se classe parmi les 50 sociétés de TI les mieux gérées au Canada

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 9 février 2017) - Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est ravie d'annoncer que sa division des services de TI, IT Weapons, figure sur la liste 2017 des sociétés de TI les mieux gérées au Canada. Décerné par l'entreprise nord-américaine de marketing de réseaux commerciaux TechnoPlanet, ce prix d'excellence international récompense les 50 distributeurs à valeur ajoutée ou fournisseurs de services gérés les mieux gérés du pays visé.

Huit juges indépendants (chefs d'entreprises et experts de l'industrie canadiens) évaluent la performance des sociétés candidates dans 12 catégories, notamment la vision et la stratégie d'entreprise, la maturité des processus de vente et de marketing, la gestion financière et, par-dessus tout, la satisfaction de la clientèle. La liste des lauréates a été dévoilée pendant un gala de ChannelNext, tenu à l'hôtel Old Mill de Toronto le 2 février dernier et auquel ont participé des dirigeants des plus éminentes sociétés technologiques au Canada, comme Tech Data, Microsoft, Datto et bien d'autres.

" Nous ne pourrions être plus fiers de notre équipe, et de l'entreprise formidable que nous avons bâtie ensemble. En partant de l'expérience client, nous remontons la chaîne pour veiller à ce que notre prestation de services et toutes nos activités soient optimisées et axées sur cet objectif, explique Ted Garner, président d'IT Weapons. Ce que nous visons, c'est de nous améliorer de 1 % chaque jour, que ce soit en investissant dans de nouveaux outils, en peaufinant un processus ou simplement en rappelant plus rapidement nos clients. C'est tout un honneur pour nous de nous classer parmi les sociétés de TI les mieux gérées au Canada. "

À propos de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file en matière de gestion de l'information touchant au contenu d'entreprise, à l'optimisation des technologies et aux services infonuagiques. L'entreprise réorganise le Milieu de travail de demainMC (www.reshapework.ca). Ses nombreuses solutions aident les organisations à améliorer leurs délais de mise en marché, à gérer les coûts technologiques et à favoriser l'échange de renseignements pour accroître le rendement. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie, de soutien et de projet de TI ainsi que différentes solutions infonuagiques dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue dix années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions selon Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure aussi à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube et Twitter @KonicaMinoltaCA. Suivez IT Weapons sur LinkedIn, YouTube et Twitter @ITWeapons.