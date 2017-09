La Banque Laurentienne annonce le remboursement des billets à moyen terme de série 2012-1

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 sept. 2017) - La Banque Laurentienne du Canada (TSX:LB) a annoncé aujourd'hui son intention de rembourser par anticipation, le 19 octobre 2017 (la « date de remboursement »), la totalité des billets à moyen terme de série 2012-1 échéant 19 octobre 2022 en circulation, d'un montant en capital global de 200 millions $ (les « billets »), et à un prix égal au montant en capital, plus les intérêts non versés et courus avant la date de remboursement. Les porteurs recevront un avis à cet effet, conformément aux modalités afférentes aux billets. L'intérêt sur les billets cessera de courir à la date de remboursement.

