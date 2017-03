La Banque Laurentienne annonce l'élection d'administrateurs

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - La Banque Laurentienne du Canada (TSX:LB) annonce que les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procurations datée du 17 janvier 2017 ont été élus en qualité d'administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque »). L'élection des administrateurs a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires de la Banque, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui à Toronto, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-après.

Les 11 candidats proposés par la direction et dont le nom figure ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la Banque :

Candidat Votes pour Abstentions de vote Lise Bastarache 22 400 826 99,38 % 139 408 0,62 % Sonia Baxendale 22 513 714 99,88 % 26 520 0,12 % Richard Bélanger 21 645 388 96,03 % 894 846 3,97 % Michael T. Boychuk 21 765 339 96,56 % 774 895 3,44 % Gordon Campbell 22 505 294 99,84 % 34 940 0,16 % Isabelle Courville 21 327 864 94,62 % 1 212 370 5,38 % François Desjardins 22 390 396 99,34 % 149 838 0,66 % Michel Labonté 22 406 827 99,41 % 133 407 0,59 % A. Michel Lavigne 22 486 614 99,76 % 53 620 0,24 % Michelle R. Savoy 22 137 292 98,21 % 402 942 1,79 % Susan Wolburgh Jenah 22 504 266 99,84 % 35 968 0,16 %

Les résultats de votes sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des porteurs d'actions ordinaires de la Banque seront publiés prochainement sur le site www.banquelaurentienne.ca, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens.

À propos de la Banque Laurentienne

