La Banque Laurentienne rétablit les faits

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 nov. 2017) - (TSX:LB) - La Banque déplore les perturbations provoquées par la manifestation syndicale tenue ce matin devant son siège social et tient à rétablir les faits à la suite des allégations mensongères faites par les dirigeants syndicaux.

Aucune campagne de désyndicalisation ou d'intimidation n'a été organisée par la Banque comme l'affirment faussement les dirigeants du local SEPB et la FTQ. La Banque tient à réitérer que le choix d'être représenté ou non par un syndicat relève exclusivement des employés.

La priorité de la Banque Laurentienne demeure de bien servir ses clients; elle met tout en œuvre pour que ses activités se poursuivent normalement et remercie ces derniers de leur compréhension.

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent principalement au Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé financière et est guidée par ses valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté.

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 500 personnes, ce qui fait d'elle un acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-faire auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux fournisseurs canadiens de produits et services bancaires et de comptes d'investissement par l'entremise de conseillers financiers et de courtiers. Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de plein exercice à une clientèle d'investisseurs institutionnels et particuliers.

La Banque gère un actif au bilan de plus de 45 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 31 milliards $.