La coentreprise de Bombardier en Chine décroche deux contrats de révision du métro de Shanghai

- La coentreprise de Bombardier effectuera 10 ans de travaux de révision sur 498 voitures du plus long système de métro au monde - Les systèmes BOMBARDIER ORBITA et Maximo réduiront le temps de maintenance et amélioreront la fiabilité et la sécurité du parc

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui que sa coentreprise chinoise, Shentong Bombardier (Shanghai) Rail Transit Vehicle Maintenance Co., Ltd. (SHBRT), a décroché deux contrats de services de révision de 10 ans de Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd. visant 498 voitures exploitées sur les lignes 7 et 9 du métro de Shanghai. Ensemble, la valeur de ces deux contrats s'élève à environ 1,1 milliard de renminbis chinois (158 millions de dollars US, 145 millions d'euros).

Bombardier détient 50 % des actions dans SHBRT, entreprise fondée en décembre 2012 et contrôlée conjointement par Bombardier et Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd.

Jianwei Zhang, président, Bombardier, Chine, a dit : « Shanghai exploite le plus long système de métro au monde et nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour appuyer la mobilité croissante de cette mégalopole grâce à notre vaste gamme de produits, services et solutions de qualité. Le choix du client témoigne de la position de Bombardier comme fournisseur de solutions complètes pour l'ensemble de la chaîne de valeur en Chine. »

Dans le cadre de ces contrats, la coentreprise de Bombardier assurera la révision des 498 voitures du métro de Shanghai, construites par une autre coentreprise chinoise de Bombardier, Changchun Bombardier Railway Vehicles Company Ltd. (CBRC). Pour effectuer les révisions, SHBRT utilisera des méthodes et outils évolués, comme le système évolué de surveillance des trains BOMBARDIER ORBITA et l'application Maximo Asset Configuration Manager. Ces outils de prévision hautement innovateurs et puissants pour la gestion des actifs et de maintenance de véhicules amélioreront la fiabilité et la disponibilité des voitures des lignes 7 et 9 du métro de Shanghai.

Bombardier est le partenaire de mobilité stratégique de Shanghai depuis 1999. Au fil des ans, les coentreprises de Bombardier (CBRC, BCP, PBTS et SHBRT) ont obtenu des contrats de fourniture de plus de de 1 600 voitures de métro, ainsi que de systèmes de propulsion et auxiliaires et de services de maintenance. En 2015, la coentreprise PBTS de Bombardier a aussi obtenu un contrat pour le premier système de navettes automatisé de Shanghai.

En Chine, Bombardier Transport est le fournisseur de solutions complètes pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Qu'il s'agisse de véhicules, de systèmes de propulsion, de services ou de conception, Bombardier compte en Chine six coentreprises et sept entreprises entièrement sous contrôle étranger et plus de 6 000 employés au total. Ensemble, ces coentreprises ont fourni plus de 3 500 voitures de transport de passagers à grande vitesse, 580 locomotives électriques et plus de 2 000 voitures de métro pour les marchés croissants du transport collectif urbain en Chine.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

