La conduite sobre et sécuritaire. Un plan de match gagnant pour le week-end de la Coupe Grey !

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 24 novembre 2017) - S'il y a un plan de match sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord pour l'affrontement entre les Stampeders de Calgary et les Argonauts de Toronto cette fin de semaine lors du 105e match de la Coupe Grey, c'est celui qui comprend un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.

" Lorsqu'une personne conduit sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, elle crée un risque important pour elle-même, ses passagers et tous les autres usagers de la route, a expliqué Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Peu importe où vous serez pour regarder la partie cette fin de semaine, assurez-vous que vos plans de match comprennent un moyen sécuritaire de rentrer à la maison pour tout le monde. "

Chaque année au Canada, les chauffards aux facultés affaiblies tuent des centaines de personnes et font des dizaines de milliers de blessés. En fait, les conducteurs en cause dans près de 60 % des collisions mortelles survenues en 2013 avaient consommé de l'alcool, de la drogue ou un mélange des deux.

MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, implorent les Canadiens à faire le nécessaire pour veiller à ce que la fin de semaine de la Coupe Grey se passe sans collision pouvant être attribuée à l'alcool ou la drogue au volant.

Ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies.

Ne montez jamais en voiture avec un conducteur aux facultés affaiblies.

Si vous voyez un conducteur dont les facultés semblent être affaiblies, appelez le 911.

" La conduite avec facultés affaiblies n'est jamais une option. Les meilleurs plans de match comprennent un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison après la partie ", a expliqué Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada.

Profitez pleinement de la fin de semaine de la Coupe Grey en étant sûr d'avoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison. Prenez un Uber, un taxi ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou soyez prêts à passer la nuit chez vos hôtes. Nous vous invitons tous les fans du football souhaitant profiter d'un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l'essai d'Uber -- l'application officielle de transport désignée de MADD Canada. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada.

Voici quelques conseils de la part de MADD Canada pour aider les hôtes à veiller à la sécurité de leurs invités :

Servez de la nourriture et assurez-vous d'être en mesure d'offrir des boissons non alcoolisées ou à faible teneur en alcool.

Servez la boisson vous-même afin de pouvoir surveiller la consommation de vos invités.

Ne servez pas d'alcool à une personne intoxiquée.

Organisez-vous pour savoir comment vos invités ont l'intention de rentrer à la maison et qui a l'intention de conduire.

Installez l'application Uber sur votre téléphone ou assurez-vous d'avoir le numéro de téléphone d'un service de taxi.

Soyez prêt à héberger vos invités ivres.

Cessez de servir l'alcool bien avant la fin de la soirée.

Faites attention à votre propre consommation. Plus vous buvez, moins vous serez capable d'anticiper les problèmes, de superviser l'événement et d'intervenir pour prévenir les incidents.

La 30e édition annuelle de l'Opération ruban rouge de MADD Canada bat actuellement son plein. Allstate du Canada est le commanditaire principal de cette campagne du temps de Fêtes qui sensibilise la population à l'importance de la conduite sobre et sécuritaire. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur http://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/operation-ruban-rouge/?lang=fr. Toute personne souhaitant faire un don à l'appui de l'Opération ruban rouge est invitée à se rendre sur le site Web de MADD Canada, à appeler l'organisme au 1-800-665-6233 ou à texter le mot " RUBAN " au 45678 (un don unique de 10 dollars sera imputé la facture de téléphone cellulaire du donateur et payable à son fournisseur de service).

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation et est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en " bonnes mains "(MD), comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une cinquième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Pour tout savoir au sujet d'Allstate du Canada, consultez www.allstate.ca.