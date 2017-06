La console SIT2 de Komutel maintenant "compatible Avaya"

- La console SIT2 est compatible avec les solutions de procédures d'engagement d'Avaya - La console SIT2 aide les entreprises et les organismes à intégrer leur système téléphonique à leur répertoire d'entreprise ainsi qu'à d'autres sources de données

SAINT-GEORGES, QUÉBEC--(Marketwired - 19 juin 2017) - Komutel, un chef de file de solutions intégrées en télécommunications pour entreprises, annonce aujourd'hui que sa console SIT2 est maintenant compatible avec la solution de procédures d'engagement d'Avaya, un fournisseur mondial de solutions de communication, de système et de services.

La console SIT2 de Komutel permet aux entreprises et aux organismes d'intégrer leur système téléphonique à leur répertoire d'entreprise ainsi qu'à d'autres sources de données pour traiter les appels de manière professionnelle. Cette application est maintenant testée et vérifiée compatible par Avaya pour Avaya Aura® Session Manager 7.0 et par Avaya Aura Communication Manager 7.0.

Komutel est un partenaire technologique du programme Devconnect d'Avaya - une initiative visant à développer, mettre en marché et vendre des applications tierces innovatrices, interopérant avec les technologies Avaya et prolongeant la valeur de l'investissement de l'entreprise dans son réseau. La solution SIT2 est disponible pour la vente via le programme de produits sélectionnés de DevConnect.

En tant que Partenaire technologique, Komutel est éligible à soumettre ses produits pour des tests de conformité dans les laboratoires de tests et d'interopérabilité de solutions Avaya. C'est à cet endroit que l'équipe d'ingénieurs d'Avaya développe un plan de test complet pour chaque application, afin de vérifier la compatibilité avec Avaya. Ce processus permet aux entreprises d'ajouter avec confiance des capacités de haut niveau à leur réseau sans toutefois remplacer leur infrastructure actuelle, d'accélérer le développement de nouvelles applications et ainsi réduire la complexité de leur réseau, mais également de leurs couts d'implantation.

Citations:

«Nous sommes extrêmement fiers que notre console SIT2 ait passé les tests sur la plateforme d'Avaya. La console SIT2 est une solution puissante permettant aux entreprises de toutes tailles d'améliorer de manière significative ses relations avec les clients ainsi que la productivité de ses employés. Avec la fin de ces tests, nos clients peuvent déployer la console SIT2 avec confiance dans leur environnement Avaya.»

-- Richard Poulin, Chef de la direction, Komutel

«La console SIT2 de Komutel s'est soumise aux tests formels d'interopérabilité d'Avaya. Évaluer la compatibilité de solutions d'entreprises technologiques indépendantes telles que Komutel à travers le programme DevConnect d'Avaya nous aide à s'assurer que les clients d'Avaya peuvent en toute confiance améliorer et mettre à profit les dernières technologies d'Avaya ».

-- Eric Rossman, vice-président, Relations développeur, Avaya

Ressources additionnelles

www.devconnectmarketplace.com

www.avaya.com/devconnect

À propos d'Avaya

Avaya joue un rôle prépondérant au niveau des applications de communication. À titre de fournisseur mondial de solutions de communication et de collaboration d'affaires, Avaya offre un portfolio complet de solutions et de logiciels pour centre d'appel, offerts dans le nuage ou hybride. Les environnements numériques d'aujourd'hui doivent être sans cesse mis à jour et nul autre qu'Avaya est mieux placé pour ce faire. Pour plus d'information, visitez le www.avaya.com.

À propos de Komutel

Komutel est une entreprise de haute technologie qui se spécialise dans le développement et la mise en marché de solutions logicielles et «nuagiques» évolutives et innovatrices dans le secteur des télécommunications. Komutel, joueur de premier plan au niveau des réseaux et plateformes technologiques (TI, VoIP, TDM, UC, Centrex, VM, mobiles, radio), se démarque par la convivialité, la flexibilité et la valeur ajoutée de ses produits. La clientèle de Komutel s'étend dans plusieurs secteurs d'activité, tels que la santé, la finance, les assurances, la sécurité publique, l'éducation et bien d'autres. La suite de produits «infonuagiques» de Komutel comprend les centres d'appels, l'intégration et gestion intelligente de données «intelligence d'affaires», les rapports «CDR», les consoles PC, la notification, les RVI, l'enregistrement d'appels, ainsi que plusieurs autres modules en lien avec les marchés exploités. La suite de produits de Komutel, disponible dans le «nuage» ou en mode logiciel, réinvente les notions élémentaires de la communication d'entreprise, tout en ajoutant de la valeur aux solutions de communications unifiées de ses clients. Pour plus d'information, consultez notre site web à www.komutel.com.