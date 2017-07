La Corporation Financière Champlain conclut la vente de L.B. Maple Treat à Lantic Inc.

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 10 juillet 2017) - La Corporation Financière Champlain (« Champlain ») est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente avec Lantic Inc. (« Lantic ») en vue de lui vendre la société L.B. Maple Treat (« LBMT ») pour la somme de 160,3 millions de dollars. Rogers Sugar Inc. (TSX:RSI) (« Rogers »), une société canadienne, détient en totalité Lantic, qui exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, de même que la seule usine de transformation de la betterave à sucre au Canada, située à Taber, en Alberta.

Sise à Granby, au Québec, LBMT exploite deux usines d'embouteillage au Québec, la plus importante région acéricole du monde, ainsi qu'une autre usine stratégiquement située au Vermont. La société dispose aussi de centres de distribution dans l'est et l'ouest du Canada, aux États-Unis et en Australie.

Champlain a fait l'acquisition de LBMT en 2015 avec un consortium d'investisseurs incluant Daniel Cousineau, homme d'affaires et président de L.B. Maple Treat. Elle a été en mesure de positionner l'entreprise comme chef de file de l'industrie par l'entremise d'une solide croissance interne et par acquisition tout en maintenant un engagement ferme envers la qualité et le service à la clientèle.

"Ce fut un véritable privilège de travailler avec la direction de LBMT au cours des dernières années et de contribuer à bâtir et renforcer la plate-forme. Même si nous regrettons de nous séparer de l'entreprise et de quitter le secteur, nous sommes très heureux qu'elle passe aux mains de propriétaires d'ici qui sont bien établis et déterminés à poursuivre son expansion internationale à partir du Québec », a déclaré Scott Jackson, associé de la Corporation Financière Champlain.

"Nous remercions Champlain pour son soutien dans la réalisation de notre ambitieux plan d'affaires. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir, car Lantic est un partenaire idéal pour LBMT. Notre entreprise va continuer d'être exploitée de manière distincte à partir du siège social à Granby tout en bénéficiant du support et de la collaboration de Lantic. Et grâce aux solides relations que nous entretenons avec nos quelque 1 400 acériculteurs partenaires qui produisent un sirop d'érable de première qualité, ainsi qu'au soutien de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, nous sommes convaincus que nous pourrons connaître une croissance soutenue tout en préservant la qualité, la fiabilité et la flexibilité auxquelles s'attendent nos clients », a ajouté Daniel Cousineau, président de L.B. Maple Treat.

"C'est avec une grande fierté que nous accueillons LBMT et ses employées dans la famille Lantic. Notre entreprise fondée et établie à Montréal fête ses 125 ans et exerce ses activités avec une vision et une perspective à très long terme. Depuis de nombreuses années, LBMT offre des produits de grande qualité à des clients exigeants qui s'attendent à ce qu'il y a de mieux, et c'est une tradition que nous souhaitons préserver et bonifier. L'expertise et la position de chef de file de l'entreprise dans le secteur nous permettront de diversifier rapidement notre offre dans le grand marché florissant du sirop d'érable, » a précisé John Holliday, président et chef de la direction de Rogers Sugar Inc. et de Lantic Inc.

Champlain et LBMT ont été conseillés par Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.L.R., s.r.l. dans le cadre de cette transaction. Lantic/Rogers a reçu les conseils de Valeurs mobilières TD Inc. et du cabinet Davies, Ward Phillips & Vineberg LLP. La transaction est assujettie aux conditions habituelles de clôture et de conformité réglementaire et devrait être conclue au cours du troisième trimestre de la présente année civile.

À propos de L.B. Maple Treat

Pionnière reconnue de l'industrie du sirop d'érable, L.B. Maple Treat a été fondée en 1975, avec l'ambition de se démarquer par une fiabilité, une flexibilité et un service à la clientèle hors pair. Forte de ses plus de 160 employés, elle offre à ses clients et partenaires une gamme impressionnante de produits, et possède une capacité de distribution et de production supérieure en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Plus de 1 400 acériculteurs prennent soin de ses érablières, ayant le souci de produire le sirop d'érable pur de la meilleure qualité qui soit. L'entreprise est propriétaire des marques L.B. Maple Treat, Uncle Luke's, Highland Sugarworks et Great Northern.

À propos de la Corporation Financière Champlain

La Corporation Financière Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal (Québec). Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de Lantic Inc. et de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar Inc. est une société constituée sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic Inc., qui exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal (Québec) et à Vancouver (Colombie-Britannique), ainsi que la seule usine de transformation de la betterave à sucre au Canada, à Taber (Alberta). Les produits du sucre de Lantic Inc. sont commercialisés sous la marque « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée, la cassonade brune, le sucre liquide et les sirops de spécialité.