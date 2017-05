La Coupe Nissan Micra Débute sa Saison 2017 Cette Fin de Semaine

Le Canadian Tire Motorsport Park, près de Toronto, présentera le premier des six événements que compte la saison 2017

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 15 mai 2017) - C'est cette fin de semaine, au Canadian Tire Motorsport Park, à l'est de Toronto (Ontario), que va débuter la troisième saison de la Coupe Nissan Micra. Après une première année exceptionnelle, en 2015, qui avait révélé la série aux yeux du grand public, la saison 2016 fut disputée comme jamais par un éventail de pilotes toujours plus important, conquis par les multiples atouts de la série.

Cette année, la Coupe Nissan Micra présentera deux événements en Ontario et quatre au Québec, la province qui a vu naître la série. Deux courses seront au programme de chacun d'eux, pour un total de douze manches, et toutes compteront dans le total des points au championnat de chaque pilote. Ce sera aussi la toute première fois de son histoire que la Coupe Nissan Micra se produira au C.T.M.P. dans le cadre du "Victoria Day Weekend SpeedFest", un rendez-vous de tradition dans le monde du sport automobile canadien, qui attire annuellement des milliers de spectateurs venus pour les séries NASCAR, Endurance et... désormais aussi pour la Coupe Nissan Micra !

Aux commandes des agiles et abordables Nissan Micra pratiquement de série, on retrouvera une pléiade de pilotes provenant de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et même de l'Australie ! En effet, pour la première fois de son histoire, la Coupe Nissan Micra accueille un jeune pilote originaire de Brisbane, en Australie, Keishi Ayukai. Après avoir participé à la Nissan GT Academy sur le circuit de Silverstone en Angleterre, il a décidé de poursuivre sa carrière en sport automobile, voler de ses propres ailes, et a misé sur la Coupe Nissan Micra canadienne pour la saison 2017.

Il sera intéressant de voir Ayukai progresser dans le peloton de la série, lui qui doit apprendre les circuits et aura à faire face à des pilotes chevronnés aux avant-postes, à l'image des champions 2015 Olivier Bédard et 2016 Xavier Coupal, de l'Albertain Stéfan Rzadzinski, récente révélation de la "Course des Champions aux États-Unis, de Kevin King et son coéquipier recrue de l'année 2016 Stéfan Gauthier, de Valérie Limoges et bien d'autres, tous de retour en Coupe Nissan Micra cette année.

Si la plupart des pilotes au départ l'an dernier sont de retour, la grille de départ s'étoffe aussi de près d'une dizaine de nouveaux pilotes. Du jamais vu ! Outre l'Australien Ayukai, on retrouvera en action le jeune pilote de karting autiste Austin Riley, qui disposera d'une des voitures de l'équipe Azure Racing Team de Metod Topolnik, lui même pilote. Plusieurs membres de la famille de Michel Barrette, l'humoriste et comédien connu de tous au Québec, sont également inscrits. Lors de la première fin de semaine de compétition au Canadian Tire Motorsport Park, ce seront ses fils Nicolas et Martin qui seront en piste.

L'agence de communication torontoise "The Motorsport Agency" sera aussi de la partie cette saison, alors que onze pilotes ont participé à la sélection en vue d'obtenir le volant de cette équipe dans la série. Le lauréat sera annoncé avant le début de la fin de semaine de courses et fera ses débuts au volant de la Nissan Micra "The Motorsport Agency" lors de cette première épreuve.

Une autre grande nouveauté sera la création de la catégorie Senior, réservée aux pilotes de quarante ans et plus. Comme pour les lauréats toutes-catégories, un second podium leur sera dédié avec des remises en pièces détachées offertes par Nissan Pièces et Accessoires.

Ce premier rendez-vous 2017 sera par ailleurs l'occasion pour les propriétaires de Nissan Micra de découvrir la série et l'ambiance familiale qui règne dans ses paddocks. En effet, lors de chaque événement mettant en piste la Coupe Nissan Micra, Nissan Canada offre deux entrées gratuites à chaque propriétaire de Nissan Micra qui se sera inscrit pour être invité. Les inscriptions se font en ligne, en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site : http://www.coupemicra.com/inscriptionevenement/. C'est complet pour cette première fin de semaine, en revanche les personnes intéressées peuvent encore s'inscrire pour l'événement suivant, au Circuit Mont-Tremblant (Québec), la semaine suivante.

Ce ne sera pas la seule activité qui rassemble les fans, les concurrents et équipiers de la série et les propriétaires de Nissan Micra de route. Une parade sur la piste des propriétaires de Nissan Z sera également proposée dimanche, tout comme une séance d'autographes des pilotes de la Coupe Nissan Micra où le public dans son ensemble est convié. Celle-ci se déroulera dimanche, entre midi 15 et midi 45, à la zone d'activités Nissan sur le site. Une zone qui sera ouverte tant samedi que dimanche et proposera de nombreuses animations.

Sur piste, après des séances d'essais libres jeudi et vendredi matin, les pilotes de la Coupe Nissan Micra disputeront l'unique séance de qualification vendredi de 15h40 à 16h10. Samedi, le départ de la première course de la saison 2017 sera donné à 17h05, suivi dimanche de la seconde course, à 15h heures. Les deux courses sont d'une durée de trente minutes.

Pour plus d'information sur la Coupe Nissan Micra, consultez : www.nissan.ca/coupemicra.

Calendrier de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra :

Du 19 au 21 mai: Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 26 au 28 mai: Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 21 au 23 juillet: Classique d'été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 11 au 13 août: Grand Prix de Trois-Rivières, Québec

Du 1 au 3 sept.: NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 22 au 24 sept.: Classique d'automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

