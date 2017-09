La Dre Mona Nemer, MSRC, nommée conseillère scientifique en chef du Canada

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 28 sept. 2017) - La Société royale du Canada se réjouit de la nomination de la Dre Mona Nemer en tant que conseillère scientifique en chef du Canada. « Nous sommes encouragés par le fait que le gouvernement du Canada ait honoré cet engagement à l'égard des Canadiens et nous nous réjouissons à l'idée que la Dre Nemer remplisse ce rôle », a déclaré la Présidente de la SRC, Maryse Lassonde. « La Dre Nemer est immensément respectée au sein de la communauté et les services qu'elle a rendus à la science et à la Société royale du Canada sont remarquables », a ajouté le Président-élu, Chad Gaffield. « Nous sommes impatients de soutenir la Dre Nemer dans ces importantes fonctions. »

