La fermeture prochaine du Brault et Martineau de Repentigny est une mesure clairement antisyndicale

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 fév. 2017) - C'est avec stupéfaction que le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC 501), a appris la fermeture prochaine du magasin Brault & Martineau de Repentigny. Lundi soir, soit la veille d'une rencontre avec la conciliatrice, les quelque 26 conseillers-vendeurs syndiqués de la succursale de Repentigny ont été convoqués à une rencontre prévue le mardi matin. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils ont appris que l'entreprise allait procéder à la mise en vente du bâtiment puisque selon l'employeur, le magasin n'était plus au goût du jour et qu'il était très mal situé. Ce n'est qu'au moment où Brault & Martineau aura trouvé un acheteur que le magasin fermera définitivement ses portes.

Pour le syndicat des TUAC 501, il ne fait aucun doute que l'entreprise se cache derrière de faux prétextes pour fermer cet établissement. « Il s'agit clairement d'une mesure antisyndicale. Il est de notoriété publique que les relations de travail avec cette entreprise sont extrêmement difficiles. Nous avons à maintes reprises fait état de l'inflexibilité de cet employeur qui en toute occasion a préféré rompre le dialogue avec ses employé(e)s plutôt que de négocier de bonne foi avec eux les termes de leur contrat de travail. L'attitude de Brault & Martineau n'est pas sans rappeler celle du Walmart Jonquière qui a dû indemniser les ancien(ne)s syndiqué(e)s parce que leur congédiement constituait une violation de l'article 59 du Code du travail imposant un gel des conditions de travail lorsqu'une entreprise est en processus de syndicalisation. Si le détaillant Brault & Martineau a choisi cette voie, il nous trouvera assurément sur son chemin », a déclaré Alain Lachaîne, président des TUAC 501.

Rappelons que trois magasins Brault & Martineau sont syndiqués avec les TUAC 501 : Laval (décembre 2015), Repentigny (avril 2016) et Saint-Léonard (avril 2016).

À propos des TUAC 501

