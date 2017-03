La Fondation Asie Pacifique du Canada et ses partenaires lancent le tout premier portail Web de recherche sur la Chine

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 8 mars 2017) - En partenariat avec le Conseil d'affaires Canada-Chine, l'Institut sur la Chine de l'Université de l'Alberta, l'Institut de recherche sur l'Asie de l'Université de la Colombie-Britannique et l'École Munk des affaires internationales de l'Université de Toronto, la Fondation Asie Pacifique du Canada (la « Fondation ») est heureuse d'annoncer le lancement du Partenariat de recherche avec la Chine, qui est le premier portail Web portant sur la recherche, l'expertise, les actualités, les activités et d'autres ressources canadiennes sur la Chine.

Résultant d'une collaboration entre cinq établissements canadiens de premier plan se consacrant à l'étude de la Chine, le nouveau site Web du Partenariat de recherche avec la Chine (PRC) fournit une plateforme unique pour diffuser et faire circuler les connaissances au sujet de la Chine. Il se veut un outil pour les décisionnaires, les universitaires, les médias et les étudiants qui s'intéressent aux études chinoises.

Le site Web continuera de prendre de l'expansion, grâce à l'ajout d'informations supplémentaires, qui présenteront des actualités, des analyses, des commentaires, des statistiques, des rapports, des annonces d'événements et des annonces sur la Chine. Le site comprendra aussi une base de données des 56 spécialistes de la Chine qui sont affiliés aux établissements partenaires du projet.

« Alors que la puissance et l'influence internationales de la Chine vont croissant, il est essentiel que les Canadiens connaissent et comprennent davantage ce pays divers et complexe. Soutenu par des établissements stratégiques à l'échelle du Canada, le Partenariat de recherche avec la Chine est un nouvel outil novateur qui, nous l'espérons, atteindra ce but. »

- Eva Busza, Ph. D., vice-présidente, recherche et programmes, Fondation Asie Pacifique du Canada

« Au Canada, on réalise beaucoup de bon travail sur le sujet complexe que représente la Chine, mais cela n'était pas accessible au moyen d'un portail central. Le Partenariat de recherche avec la Chine permet aux parties intéressées d'accéder facilement à la recherche, aux événements et aux publications qui portent sur la Chine et sur de nombreux aspects de la relation Canada-Chine. La Chine est en grande partie impénétrable, mais le site Web du PRC permet de trouver facilement les renseignements et les spécialistes dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. »

- Sarah Kutulakos, directrice générale, Conseil d'affaires Canada-Chine

« Le Partenariat de recherche avec la Chine offre un portail centralisé sur la Chine et les relations Canada-Chine aux chercheurs et aux décisionnaires. Le profil mondial de la Chine justifie pleinement une collaboration entre les instituts de recherche canadiens, et cette initiative répond à ce besoin à point nommé. »

- Gordon Houlden, directeur, Institut sur la Chine

« Le Partenariat de recherche avec la Chine marque une initiative de collaboration sans précédent de la part d'universitaires et de praticiens stratégiques pour combiner leurs diverses expertises et les rendre plus accessibles aux Canadiens. En cette période où la relation Canada-Chine s'intensifie et où les Canadiens se demandent quelle forme lui donner, il est de la plus haute importance que les spécialistes et les praticiens donnent plus d'information et participent à un débat public plus étoffé sur la Chine. Regroupant certains des instituts de recherche canadiens de premier plan et un éventail complet de points de vue, le PRC s'établira de lui-même comme étant la principale porte menant à de l'information pertinente sur la Chine, une entité multidimensionnelle qui évolue rapidement. »

- Yves Tiberghien, directeur, Institut de recherches sur l'Asie, Université de la Colombie-Britannique

« Comprendre la Chine s'avère essentiel à un examen créatif et exhaustif des affaires mondiales. L'École Munk des affaires internationales est heureuse de soutenir le Partenariat de recherche avec la Chine, et nous espérons que cette ressource centrale favorisera une compréhension et une collaboration accrues. »

- Stephen Toope, directeur, École Munk des affaires internationales, Université de Toronto

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

La Fondation Asie Pacifique du Canada a pour rôle de renforcer les liens entre le Canada et l'Asie, en se concentrant particulièrement sur l'expansion des relations économiques fondées sur le commerce, les investissements et l'innovation; sur la promotion de l'expertise du Canada en offrant des solutions aux défis que l'Asie doit relever concernant le changement climatique, les enjeux énergétiques, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles; sur le développement des compétences et des savoir-faire sur l'Asie chez les Canadiens, dont les jeunes; et sur l'amélioration de la compréhension générale des Canadiens sur l'Asie et son influence mondiale grandissante.

La Fondation est reconnue pour ses sondages d'opinion nationaux sur les attitudes des Canadiens au sujet des relations avec l'Asie, dont les investissements asiatiques étrangers au Canada et le commerce entre le Canada et l'Asie. La Fondation accorde une grande place à la Chine et à l'Inde, tout en acquérant de l'expertise sur les marchés émergents de la région, tout particulièrement les économies appartenant à l'ANASE.

Visitez la Fondation à asiapacific.ca/fr. Pour vous abonner à notre fil d'actualités et à nos publications, cliquez ici.