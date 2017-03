La Fondation Asie Pacifique lance l'édition 2017-2018 du Programme de bourses de reportage

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 7 mars 2017) - La Fondation Asie Pacifique (la « Fondation ») est heureuse d'annoncer les éléments de son Programme de bourses de reportage pour l'exercice 2017-2018.

Tous les ans, le Programme de bourses de reportage de la Fondation, qui est commandité en partie par Cathay Pacific Airways, donne à des journalistes pleins d'avenir et chevronnés la possibilité de séjourner en Asie pour faire de la recherche et préparer des reportages à l'intention de publics canadiens. Le programme a pour but d'aider les journalistes canadiens à être mieux renseignés sur cette région du monde fort dynamique, pour faciliter la rédaction et la diffusion de reportages éclairés sur l'Asie et la relation canado-asiatique.

Ces bourses sont financées en partie par le transporteur aérien primé de Hong Kong, Cathay Pacific Airways. Les titulaires des bourses de reportage 2017-2018 de la Fondation obtiendront un séjour de deux nuits à Hong Kong et des vols en classe économique supérieure de Cathay Pacific. D'une valeur pouvant atteindre jusqu'à 10 000 $ chacune, les bourses permettent de couvrir les frais de déplacement et de subsistance sur le continent pacifique, avec l'aide de Cathay Pacific Airways.

« Les journalistes canadiens offrent un service vital et fort apprécié pour l'intérêt public et notre but est de contribuer à ce que ce travail porte sur la dynamique Canada-Asie, qui est de plus en plus essentielle », a affirmé Michael Roberts, directeur des communications à la Fondation. « Grâce à l'aide généreuse de Cathay Pacific et aux fonds du programme de bourses de la Fondation, c'est là une possibilité très attrayante de faire une véritable différence au plan international qui ne se présente qu'une fois dans la vie d'un candidat idéal. »

La date butoir de présentation des demandes est le 31 mars 2017.

Pour en savoir plus sur le Programme de bourses de reportage de la Fondation et sur le processus de présentation d'une demande, veuillez suivre ce lien : http://www.asiapacific.ca/fr/grants/media-fellowships

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

La Fondation Asie Pacifique du Canada (« la Fondation ») est un élément moteur dans l'étude et l'analyse des relations entre le Canada et l'Asie depuis 30 ans. Sa mission consiste à élaborer des pistes d'action à l'intention des entreprises, des gouvernements et des particuliers du Canada, pour les aider à saisir les débouchés considérables qui se présentent en Asie. Pour accomplir cette mission, elle s'appuie sur des données et des analyses fiables lui permettant de formuler des conseils et des orientations stratégiques claires, précises et faciles à mettre en pratique.

À l'heure actuelle, la Fondation se consacre tout particulièrement aux thèmes des échanges commerciaux et des investissements, de l'énergie et de l'environnement, ainsi que de l'éducation internationale. De par ses activités de recherche et sa capacité de rassembler, la Fondation Asie Pacifique du Canada a tissé des liens solides avec de nombreux décideurs politiques, chefs d'entreprise, universitaires et relais d'opinion au Canada et dans toute la région Asie-Pacifique.

Visitez la Fondation, à www.asiapacific.ca/fr.