La Fondation Montréal inc. dévoile Tendances MTL inc. 2017 en partenariat avec BMO Banque de Montréal

Un portrait des pratiques d'affaires en valorisation des données chez les jeunes entrepreneurs

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 nov. 2017) - La Fondation Montréal inc. (www.montrealinc.ca) dévoile Tendances MTL inc. 2017, un portrait annuel des tendances des pratiques d'affaires chez les jeunes entrepreneurs montréalais. Cette année, la tendance retenue est la valorisation des données. Tendances MTL inc. 2017 répond aux questions suivantes : quel usage les jeunes entreprises font-elles des données? Les startups disposent-elles d'avantages concurrentiels sur les grandes entreprises dans l'utilisation des données?

Les données massives et l'intelligence artificielle ne sont pas l'apanage exclusif des grandes entreprises. Il est possible pour les entreprises en démarrage de tirer leur épingle du jeu. C'est le cas des entreprises lauréates de la Fondation Montréal inc. : 90% affirment utiliser les données dans le cadre des activités de leur entreprise. Selon plusieurs experts elles disposent d'avantages concurrentiels sur les grandes entreprises en raison de leur agilité, leur pensée innovante et l'opportunité de partir de zéro.

Le leadership des jeunes entrepreneurs montréalais est illustré par 4 études de cas de lauréats de la Fondation Montréal inc. : Le coffret de Rachel, Frank And Oak, Beeye et Local Logic. Un sondage auprès des lauréats des 5 dernières années a permis de comprendre qu'ils utilisent la valorisation de données soit pour le marketing (67%), le développement de produits (74%), l'optimisation de processus internes (55%) ou comme modèle d'affaires basés sur la collecte de données (43%).

« L'écosystème entrepreneurial est en pleine ébullition à Montréal, il évolue très rapidement, et beaucoup de nouvelles tendances en affaires y naissent. Avec notre regard privilégié sur les meilleures startups montréalaises, nous avons voulu faire bénéficier les entreprises, jeunes et moins jeunes, petites et grandes, des façons de faire des jeunes entreprises. Tous peuvent s'en inspirer. » selon Liette Lamonde, directrice générale de la Fondation Montréal inc.

Tendances MTL inc. est un portrait annuel sur les pratiques d'affaires des jeunes entrepreneurs réalisé par la Fondation Montréal inc. avec le soutien de BMO Banque de Montréal. Il se veut un outil de référence pour les jeunes entrepreneurs et pour toute personne qui s'intéresse aux nouvelles entreprises, aux pratiques d'affaires et aux tendances de marché.

Tendance MTL inc. 2017 peut être téléchargé au lien suivant : http://www.montrealinc.ca/fr/tendances-mtl-inc

À propos

La Fondation Montréal inc. (www.montrealinc.ca) propulse vers le succès les jeunes entrepreneurs montréalais les plus prometteurs, par des bourses, l'accès à un réseau d'affaires de haut niveau et l'expertise de gens d'affaires bénévoles chevronnés. La Fondation Montréal inc. remet annuellement plus de 700 000$ en bourses, sans prise de participation, offre aux jeunes entrepreneurs des services à la carte flexibles et personnalisés et leur ouvre les portes du Montréal inc. grâce à son vaste réseau de 450 bénévoles d'affaires. Organisme de bienfaisance elle est financée à 80% par le secteur privé et a contribué depuis 1996 à la création de plus de 900 entreprises.