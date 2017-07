La Fondation Nissan Canada appuie le projet Jimmy & Rosalynn Carter 2017 d'Habitat pour l'humanité

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 4 juillet 2017) - La Fondation Nissan Canada prendra part au 34e projet Jimmy & Rosalynn Carter, le plus important projet de construction jamais entrepris par Habitat pour l'humanité Canada. Ce projet, qui vise à bâtir 150 maisons pour souligner le 150e anniversaire du Canada, aura lieu dans les dix provinces et les trois territoires du pays. L'ancien président des États-Unis Jimmy Carter et son épouse Rosalynn seront au Canada du 9 au 14 juillet 2017, et concentreront leurs efforts à Edmonton (Alberta) et à Winnipeg (Manitoba).

Ce n'est pas d'hier qu'Habitat pour l'humanité Canada crée des logements abordables au pays. Les personnes qui y vivent participent d'abord à leur construction et bénéficient ensuite de prêts hypothécaires avantageux. Par son approche novatrice, Habitat pour l'humanité contribue à améliorer les conditions de vie de ces travailleurs et de leur famille, ce qui mène à une amélioration de la santé et à un développement de l'enfance plus fort, ainsi qu'à une diminution du besoin de recourir aux banques alimentaires. En ce 10e anniversaire de son partenariat avec Habitat pour l'humanité Canada, Nissan Canada -- par l'entremise de sa fondation -- fournira des bénévoles pour le projet Jimmy & Rosalynn Carter 2017 et le commanditera en tant que partenaire Argent.

" Nissan Canada a la ferme volonté d'améliorer la vie de familles dans le besoin, affirme Joni Paiva, président de Nissan Canada Inc. Nous appuyons l'œuvre importante d'Habitat pour l'humanité, car nous croyons que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ont le droit de vivre dans un endroit sécuritaire, abordable et décent. Nous sommes très fiers que la Fondation Nissan Canada participe au projet Jimmy & Rosalynn Carter 2017, et nous sommes reconnaissants de pouvoir ainsi concrétiser notre vision d'entreprise, qui est d'enrichir la vie des gens de façon durable et concrète. "

Outre son soutien au projet Jimmy & Rosalynn Carter 2017, la Fondation Nissan Canada collabore également avec Habitat pour l'humanité Halton-Mississauga, notamment pour un projet dans Malton, où elle agit comme parrain en titre d'un futur complexe de maisons en rangées. Mentionnons également que la Fondation a fait don d'un fourgon NV Tourisme 2017 flambant neuf à cet organisme régional, ce qui l'a aidé à lancer un programme de navettes bénévoles qui augmentera sa capacité de bâtir des maisons en éliminant les obstacles au recrutement de nouveaux bénévoles.

Depuis 2008, soit depuis le début du partenariat entre Habitat pour l'humanité Canada et la Fondation Nissan Canada, près de 1 000 employés de Nissan Canada Inc. et de ses concessionnaires ont consacré bénévolement plus de 7 000 heures à la construction de 50 maisons aux quatre coins du pays, notamment à Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Saint John et Halifax. Ce don de temps est un ajout aux plus d'un million de dollars déjà offert à Habitat pour l'humanité Canada et à ses filiales régionales.

Pour faire un don ou pour en savoir plus sur le 34e projet Jimmy & Rosalynn Carter, consultez le site habitat.ca/150ReasonsToBuild.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme sans but lucratif national qui a pour vision un monde où tous ont un logement décent et abordable dans lequel ils se sentent vraiment chez eux. Habitat pour l'humanité mobilise les collectivités afin de donner aux familles plus de force, de stabilité et d'autonomie en leur offrant l'accession à une propriété abordable. Grâce à la collaboration de bénévoles, des propriétaires d'Habitat et de 56 filiales régionales réparties dans les dix provinces et les trois territoires, nous offrons une base solide pour aider des gens à vivre mieux et en meilleure santé au Canada et partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.habitat.ca.

À propos d'Habitat pour l'humanité International

Motivé par la vision que chacun a besoin d'un logement décent, Habitat pour l'humanité a été fondé en 1976 à la suite d'une initiative populaire sur une ferme communautaire dans le sud de la Géorgie (États-Unis). Depuis ce temps, cet organisme chrétien s'est développé et est devenu une organisation à but non lucratif d'envergure mondiale œuvrant dans plus de 1 300 communautés aux États-Unis et dans plus de 70 pays. Les familles et les personnes à la recherche d'un coup de main s'associent à Habitat pour l'humanité dans le but de construire ou d'améliorer un endroit qui sera leur chez-soi. Les propriétaires d'Habitat participent à la construction de leur propre maison avec l'aide de bénévoles et profitent d'un prêt hypothécaire abordable. Que ce soit en offrant un soutien financier, en agissant comme bénévole ou en joignant sa voix à la cause du logement abordable, chacun peut aider les familles à acquérir la force, la stabilité et l'autonomie nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie. C'est par l'accession à la propriété que nous favorisons l'autonomie. Pour en savoir plus, consultez le site habitat.org.

À propos de la Fondation Nissan Canada

Fondée en 1993, la Fondation s'emploie à promouvoir la vision d'entreprise de Nissan, qui est d'améliorer la qualité de vie des gens dans les collectivités où l'entreprise exerce ses activités. En tablant sur les trois secteurs ciblés par Nissan, soit l'environnement, l'éducation et l'aide humanitaire, la Fondation noue des partenariats à long terme afin que ses efforts se traduisent par des améliorations concrètes et durables dans la vie des gens. Par exemple, elle apporte depuis longtemps son concours à la Mississauga Food Bank, un organisme de bienfaisance local, et est depuis 2008 partenaire d'Habitat pour l'humanité Canada. Également passionnée par l'avenir du pays, la Fondation contribue à la dotation de fondations et de bourses, en plus d'effectuer des dons en nature. À ce jour, ces efforts ont permis d'amasser plus de deux millions de dollars en dons. La Fondation, qui apporte une aide financière à ses partenaires depuis plus de deux décennies et a fait don de près de 9 000 heures de main-d'œuvre, comprend que la véritable valeur de ses actions réside dans leurs retombées pour les collectivités. L'engagement personnel est la meilleure façon de pouvoir le constater.

Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s'emploie à assainir l'environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STAR(MD) chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.

Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile mondial offrant une gamme complète composée de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Au cours de l'exercice 2016, l'entreprise a vendu plus de 5.63 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11.72 milliards de yens. Nissan conçoit, fabrique et commercialise le véhicule entièrement électrique le plus vendu mondialement de l'histoire, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, gère les activités dans six régions : l'ANASE et l'Océanie; l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde; la Chine; l'Europe; l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Nissan a un effectif global de 247 500 personnes et est associé au constructeur français Renault depuis 1999 et à Mitsubishi Motors depuis 2016 en vertu de l'Alliance Renault-Nissan. En 2016, Nissan a racheté 34 % de Mitsubishi Motors, qui est devenu par la suite le troisième membre à part entière de l'Alliance -- un groupement dont les ventes annuelles combinées représentent presque 10 millions d'unités par an.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits, services et sur notre engagement envers une mobilité durable, consultez notre site Web à l'adresse suivante : http://www.nissan-global.com/EN/ (en anglais). Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @NissanMotor.

Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Limited et de Nissan North America, Inc. NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Le Canada compte 194 concessionnaires Nissan indépendants, 41 concessionnaires INFINITI et 45 concessionnaires de véhicules commerciaux Nissan. Pionnière de la mobilité zéro émission, Nissan est passée à l'histoire avec le lancement de la Nissan LEAF, premier véhicule entièrement électrique abordable et commercialisé à grande échelle. Ce modèle a reçu plusieurs récompenses internationales, notamment les prestigieux prix de Voiture européenne de l'année 2011 et de Voiture mondiale de l'année 2011.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Nissan au Canada ainsi que sur la gamme complète des véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites www.nissan.ca et www.INFINITI.ca.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/7/4/11G142215/Images/carter-work-project-2016-3-slide-67182cef167b9447a106814255773fd8.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/7/4/11G142215/Images/15672739_1247578648640845_1671247941884967547_n-21403bdc37fd905a9fe43b9dec56144b.jpg