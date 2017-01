La Fondation Suncor Énergie investit dans une formation améliorée au Lambton College

Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Suncor, par le biais de la Fondation Suncor Énergie, a annoncé aujourd'hui un don de 300 000 $ au Lambton College en vue de l'achat d'équipement, de logiciels et de simulateurs utilisés dans l'industrie qui permettront d'offrir une formation améliorée aux étudiants en technologie à cet établissement.

« Au fil des ans, nous avons établi une solide relation de collaboration avec le Lambton College, explique Mark Hiseler, vice-président, Raffinerie de Sarnia - Suncor. Ce récent investissement, dans le cadre de la campagne Envision Tomorrow du Lambton College, contribuera à s'assurer que les étudiants ont accès à un nouvel environnement d'apprentissage qui leur permettra d'acquérir les compétences exigées par leur futur milieu de travail. »

Le nouvel équipement améliorera grandement l'expérience pédagogique des étudiants inscrits aux programmes Chemical Production & Power Engineering Technology (CPET), Power Engineering Technology (PETC), et Instrumentation & Control Engineering Technology (ICET) du Lambton College. Les étudiants auront désormais accès à une centrale électrique à cycle combiné, à une usine de bioéthanol ainsi qu'à des simulateurs de réfrigération et de systèmes de refroidissement à la fine pointe de la technologie. Une nouvelle unité didactique de biodiesel, conçue sur place, devrait aussi être disponible au début du printemps.

« Ce généreux don contribuera à améliorer encore davantage notre programme éducatif et la formation appliquée offerts aux étudiants dans nos principaux programmes en technologie, souligne Judith Morris, présidente et chef de la direction du Lambton College. J'aimerais remercier Suncor pour son soutien continu envers le Lambton College et pour les nombreuses possibilités d'emploi offertes à nos étudiants et à nos diplômés au fil des ans. »

Le don permet aussi l'utilisation de la technologie mobile et Bluetooth pour effectuer le suivi et contrôler à distance un modem Hart et des capteurs chimiques et physiques au moyen d'un iPad. Grâce à la technologie mobile, les étudiants peuvent désormais contrôler une unité didactique de cristallisation par évaporation, un processus utilisé dans les procédés bioindustriels pour isoler les composés intéressants. Le développement d'applications mobiles pédagogiques est également prévu.

« Comme je reviens sur les bancs d'école pour entamer une nouvelle carrière, la possibilité d'acquérir une expérience pratique grâce à de l'équipement si sophistiqué m'enchante, explique Anastacia Brie, étudiante au programme Chemical Production & Power Engineering. Grâce à la générosité et au soutien d'entreprises locales comme Suncor, j'ai confiance en mes compétences et je sais que j'ai toutes les chances de réussir dans mon nouveau métier. »

Ce don permettra aussi d'acquérir un compresseur d'air commandé par une turbine à vapeur. La Technical Standards and Safety Authority (TSSA) a indiqué qu'il serait avantageux d'aborder le fonctionnement du compresseur d'air et de l'unité de simulation de réfrigération à l'ammoniaque dans le cadre des programmes de formation, conformément aux besoins de l'industrie.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Suncor Énergie et la Fondation Suncor Énergie (FSÉ) sont fières d'aider depuis longtemps à construire des collectivités durables grâce à des partenariats concertés qui améliorent la qualité de vie dans nos principaux secteurs d'exploitation. Au cours des quinze dernières années, Suncor et la FSÉ ont investi plus de 190 millions de dollars dans des organismes caritatifs et à but non lucratif à l'échelle du Canada et à l'étranger. La FSÉ est une organisation caritative privée mise sur pied pour recueillir les contributions de Suncor et appuyer les efforts d'organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. Pour plus d'information sur Suncor Énergie et son programme d'investissements dans la collectivité, veuillez visiter notre site Web à suncor.com/community.

À propos du Lambton College

Avec une offre toujours grandissante de plus de 90 programmes menant à un diplôme, un certificat et un baccalauréat, le Lambton College est un leader provincial en matière d'éducation et de recherche appliquée. Reconnu à l'échelle nationale pour sa capacité à aligner ses programmes sur les besoins de l'industrie, le Lambton College affiche l'un des taux d'emploi les plus élevés parmi ses diplômés en Ontario et il se classe au premier rang quant au financement de la recherche appliquée. En gardant le cap sur l'innovation en matière d'apprentissage, l'initiative de l'apprentissage par la technologie mobile au Lambton College, qui propose un programme de formation et d'expérience pratique exclusif, a transformé le paysage de l'enseignement en permettant aux étudiants de consulter le matériel de cours grâce à leur iPad, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des salles de cours.

