La Gaming Standards Association (GSA) crée l'Association GSA Europe

Nouvelle division conçue afin de répondre aux besoins des fournisseurs, fabricants, opérateurs et régulateurs en dehors des États-Unis

SAN GWANN, MALTE--(Marketwired - Jan 21, 2017) - La Gaming Standards Association (GSA), l'organisme normatif à l'échelle mondiale, a créé une nouvelle division basée à Malte qui se chargera de mieux répondre aux besoins régionaux des fournisseurs, fabricants, opérateurs en ligne et physiques et régulateurs en dehors des États-Unis.

Peter DeRaedt, président de la GSA, a déclaré : « GSA Europe souligne notre reconnaissance et notre engagement envers notre base grandissante de membres en Europe. L'objectif est de continuer à stimuler un environnement collaboratif entre les fournisseurs, opérateurs et régulateurs européens, alors que notre mission reste l'identification de problèmes communs et le développement de solutions visant à améliorer le secteur du jeu à l'échelle mondiale. La GSA a la plaisir d'annoncer que Mark Pace, membre de longue date de la GSA et acteur expérimenté du secteur du jeu, occupera le poste de directeur général de GSA Europe. Il dirigera les opérations en Europe depuis Malte. Nos membres ont désormais la possibilité de rejoindre la GSA sous la juridiction américaine ou européenne. »

« La GSA possède un palmarès extraordinaire, et son travail a permis d'influencer le développement, les activités et les réglementations dans l'ensemble du secteur du jeu. Aujourd'hui, grâce à la création de GSA Europe, nous serons en mesure d'attirer l'attention sur les besoins en matière de développement, d'activités et de réglementations au sein de cette partie particulièrement diverse du secteur », a annoncé Mark Pace.

L'association GSA Europe sera officiellement inaugurée lors du prochain salon ICE Totally Gaming de Londres, et les visiteurs sont invités à découvrir le stand de la GSA (stand ND6-A) pour recevoir de plus amples informations. Tout en assurant des services nécessaires axés sur l'Europe, GSA Europe offrira un certain nombres d'avantages importants à ses membres, dont :

Une compétence juridique européenne

Des niveaux et coûts d'adhésion identiques à ceux de la GSA (États-Unis)

La participation au conseil de la GSA pour les membres des niveaux éligibles

La participation à tous les comités pour les membres des niveaux éligibles

Les membres européens auront leur mot à dire concernant les stratégie et la direction mondiales de la GSA

Afin d'assurer la continuité et l'atteinte de ses objectifs, la GSA, désormais composée de GSA Asia, GSA Europe et GSA US, continuera à être régie par un seul président et un conseil d'administration.

Il existe un niveau d'adhésion pour chaque budget. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gamingstandards.com. Devenez membre de la GSA dès aujourd'hui et rejoignez la GSA sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Les membres Platinum de la GSA incluent : Aristocrat Technologies Inc., International Game Technology (IGT), Konami Gaming Inc., NOVOMATIC Gaming Industries Gmbh, Playtech, (PTEC.L), Scientific Games International (SGMS) et Sega Sammy Creation, Inc.

Les autres members incluent : Ainsworth Game Technology Inc., Amatic Industries GmbH, APEX pro gaming, Appolonia, Ares Way, Atlantic Lottery Corporation, BMM Testlabs, Casinos Austria, CasinoFlex Systems, Casino Technology, ComTrade Gaming, Combination AB, Crane Payment Innovations, DRGT Europe NV, eBet Gaming Systems Pty., Ltd., European Casino Association, Everi, FortuNet, Inc. (FTNT), Gamblit Gaming, LLC, Gaming Laboratories International, LLC. (GLI), Gaming Consultants International, Gaming Technologies Association, Gauselman GmbH, Ganlot, Grand Vision Gaming, Innovative Technology Limited, Intralot S.A. (INLr.AT), Inspired Gaming Group Ltd., Interblock USA, Loto-Québec, Macao Polytechnic Institute, Macau Gaming Equipment Manufacturers Association, Manitoba Liquor & Lotteries Corporation, Maxgaming, Multi-State Lottery Association, Nidec Sankyo Corporation, Oregon Lottery, Radical Blue Gaming, Random Consulting, RAY; Seminole Tribe of Florida, Seoul National University of Science & Technology, Smartgames Software Hardware Systems Holdings Ltd., techno-consult GmbH, Transact Technologies Incorporated (TACT), U1 Gaming, Universal de Desarrollos Electronicos, S.A., UNLV International Gaming Institute, Western Canada Lottery Corporation.