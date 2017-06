La gamme de véhicules hors-route Can-Am 2018 ajoute de la puissance et de la diversité

- Véhicules côte à côte Maverick X3 2018 turbo 172 hp et 120 hp - Les gammes VCC Can-Am sont améliorées, comportent de nouveaux modèles et plus de valeur - Modèles VTT de spécialité pour les adeptes de performance, de chasse et de neige

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

BRP (TSX:DOO) continue à optimiser sa gamme de véhicules hors route Can-Am avec de multiples changements pour 2018. La marque met une fois de plus la barre haute avec le véhicule côte à côte construit en usine le plus puissant sur le marché, le nouveau Maverick X3 2018, modèle Turbo R de 172 hp. Le moteur Rotax ACE a été reconfiguré pour livrer une puissance de 172 hp. Des modifications supplémentaires à la gamme incluent plus d'options pour un usage utilitaire et récréatif, avec le lancement de modèles de spécialité additionnels.

« La gamme Can-Am 2018 reflète la passion et l'exaltation que nous apportons aux gens », dit Anne-Marie LaBerge, vice-présidente principale de BRP, Marques mondiales et Communications. « En plus d'étendre notre gamme de véhicules hors route Maverick X3 et Defender, nous avons bonifié nos segments VTT Can-Am Commander et Outlander de notre catégorie de véhicules utilitaires et récréatifs d'une performance accrue, une valeur améliorée et d'autres modèles de spécialité. Notre liste étendue d'accessoires d'origine permet aussi d'ajouter plus de commodité et de personnalisation. »

VCC

La gamme de véhicules côte à côte Can-Am Maverick X3 continue de faire les manchettes de l'industrie avec l'arrivée du nouveau Maverick X3 2018 modèle Turbo R de 172 hp, le véhicule côte à côte construit en usine le plus puissant sur le marché. Le Maverick X3 2018 modèle Turbo R de 172 hp, livre 12 % plus de puissance et un couple accru de 10 %. Le nouveau véhicule côte à côte super-sport vedette peut aller de 0 à 60 mi/h en seulement 4,4 secondes.

De plus, la gamme de véhicules côte à côte Can-Am Maverick X3 inclut maintenant le Maverick X3 Turbo R de 120 hp. Les nouveaux véhicules d'entrée de gamme sur le marché, offerts en modèles de deux et quatre sièges, sont livrés de série avec plusieurs des caractéristiques de performance qui ont fait la réputation du Maverick X3.

Pour renforcer son influence dans la catégorie des véhicules utilitaires et récréatifs, la gamme de véhicules Can-Am Defender inclut maintenant un véhicule d'entrée de gamme sur le marché dans la catégorie à multiples passagers, le modèle Defender MAX HD8. Le nouveau super modèle 2018 Defender MAX XT CAB HD10 est équipé d'une garde au sol et de bras d'articulation améliorés, avec une plus grande empreinte et un système de chauffage intégré.

Le véhicule côte à côte Commander 1000R a aussi fait l'objet d'une mise à niveau importante pour 2018, avec une amélioration de la performance à 92 hp, un empattement plus large et de plus gros freins, pour en améliorer l'attrait dans la catégorie de véhicules utilitaires et récréatifs. La valeur du modèle de la nouvelle année du véhicule côte à côte Can-Am Commander 800 a été améliorée.

VTT

Les VTT Can-Am sont depuis longtemps reconnus pour leur performance, la précision de leur maniabilité et leur conception axée sur le consommateur, et ces piliers clés ont été renforcés pour 2018. Inspiré d'un modèle traditionnel de Can-Am, le VTT Outlander X xc 1000R fait un retour triomphal, livrant la véritable performance du croisement entre un véhicule sportif et un véhicule récréatif.

Propulsés par un moteur Rotax V-Twin 650 ou un moteur Rotax V-Twin 850, les tout nouveaux VTT Outlander North Edition, offerts dans les plateformes une place et MAX, incluent aussi un ensemble exclusif d'équipement pour les températures froides et une vitesse « L » super basse pour les gros travaux. La gamme Can-Am Outlander Mossy Oak Hunting Edition offre maintenant 3 modèles de moteurs, alors que le nouveau modèle Outlander 450 se joint aux moteurs déjà disponibles Rotax V-Twin 570 et 1000R.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Sa gamme de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route Can-Am et les véhicules Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP soutient sa gamme de produits avec son secteur de pièces dédiées, d'accessoires et de vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour obtenir une image haute résolution, veuillez vous connecter à BRP Media Centre à l'aide des informations de connexion suivantes :

Nom d'utilisateur : media.brp

Mot de passe : brpimages

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/BRP.pdf