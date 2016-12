La Garde côtière canadienne se prépare à entamer ses opérations de déglaçage dans les Grands Lacs

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 30 déc. 2016) - La Garde côtière canadienne (GCC), en partenariat avec la Garde côtière des États-Unis et la Police provinciale de l'Ontario, souhaite rappeler à tous les utilisateurs des surfaces glacées d'organiser leurs activités avec soin, de faire preuve de prudence sur la glace et de se tenir à l'écart des routes de navigation et des opérations de déglaçage dans les Grands Lacs.

En Ontario, la Garde côtière prévoit entamer ses opérations de déglaçage visant à faciliter le déplacement des navires commerciaux dès le 31 décembre 2016 pour la région de Midland, et le 5 janvier 2017 pour la rivière Whitefish au nord du lac Huron. Le Samuel Risley, un navire de la GCC, se déplacera vers son port d'attache de Parry Sound le 1er janvier 2017 ou autour de cette date.

Il s'agit du premier de nombreux passages de navires prévus durant les mois d'hiver. Les dates et les itinéraires peuvent changer sans préavis en fonction des conditions météorologiques, de l'état des glaces, des horaires de navigation ou d'autres imprévus.

Il se peut que les pistes de glace brisée et fragmentée laissées par les opérations de déglaçage et la circulation d'autres navires ne gèlent pas immédiatement. De plus, il est possible que la neige fraîchement tombée camoufle les pistes laissées par les brise-glaces et les navires. Les changements des conditions météorologiques contribuent à rendre l'état des glaces non sécuritaire, et ce, bien après que les navires aient quitté la zone.

La région du Centre et de l'Arctique de la GCC continuera de travailler avec l'industrie au cours des prochains mois afin de s'assurer que le trafic maritime prévu peut entrer dans les chenaux de navigation et les ports communautaires - et en sortir - de façon sécuritaire et efficace. Les navires de la GCC sont également prêts à intervenir en cas d'incidents environnementaux ou d'autres situations humanitaires ou urgentes.

