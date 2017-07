La générosité canadienne à l'œuvre dans les collectes de la Société canadienne du sang

Pas de vacances pour les soins aux patients; les besoins en sang demeurent

OTTAWA, ON--(Marketwired - 4 juillet 2017) - La Société canadienne du sang a récemment fait savoir qu'elle avait besoin de 60 000 donneurs avant le 1er juillet. La population a répondu à l'appel de façon extraordinaire. Toutefois, les besoins demeurent.

Les réserves de sang nationales augmentent, mais chaque minute qui passe, quelqu'un au Canada a besoin de sang. C'est pourquoi il faut que les donneurs continuent de se mobiliser tout au long de l'été.

" Nous sommes heureux du solide appui que nous avons reçu des donneurs pendant le mois de juin ", se réjouit Mark Donnison, vice-président aux relations avec les donneurs. " La vague de générosité qui a déferlé dans toutes les régions du pays a entraîné des délais d'attente plus longs à certaines collectes. Nous remercions les donneurs pour leur patience et espérons qu'ils comprennent qu'ensemble, nous redonnons la vie. Grâce à cette immense chaîne de solidarité, nous avons reconstitué les réserves. Par contre, nous avons toujours besoin de sang. En fait, nous avons besoin de 155 000 dons d'ici la fête du Travail, en septembre. "

Le sang a une durée de conservation limitée et il en faut constamment, que ce soit pour traiter des personnes atteintes d'un cancer, des accidentés de la route ou des personnes souffrant d'une maladie du sang. Tous les jours, des gens ont besoin de transfusions sanguines.

L'été est toujours une période plus difficile pour la collecte de sang. Les gens prennent des vacances, voyagent et font plus d'activités en famille. Tous ces changements de routine entraînent une diminution des dons.

" À l'approche des mois de juillet et d'août, nous avons besoin de sang de tous les groupes sanguins, et plus particulièrement du groupe O négatif, seul groupe compatible avec tous les autres, précise Mark Donnison. Nous avons maintenant 3,9 jours de stock de sang O négatif, mais pour répondre à la demande des hôpitaux, nous devons avoir entre cinq et huit jours de stocks de sang et de produits sanguins. "

La Société canadienne du sang espère que les gens qui donnent déjà du sang continueront de le faire aussi souvent que possible et rappelle qu'elle a absolument besoin de nouveaux donneurs pour répondre aux besoins futurs.

Pour prendre rendez-vous, trouver une collecte, savoir si vous pouvez donner du sang ou obtenir d'autres informations, utilisez notre application mobile DonDeSang (iOS et Android) ou allez sur sang.ca.

Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est l'organisation nationale qui gère l'approvisionnement en sang, en produits sanguins et en cellules souches pour les provinces et les territoires du Canada, sauf le Québec. Elle assure également la gestion des dons et des greffes d'organes pour l'ensemble du pays dans le cadre d'un modèle de prestation de service interprovincial. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. La Société canadienne du sang est réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques. Organisation sans but lucratif, elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires.

