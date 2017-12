La gouverneure générale octroie une distinction honorifique pour avoir offert aux adolescents le pouvoir de sauver des vies

OTTAWA, ON--(Marketwired - 13 décembre 2017) - La gouverneure générale, Julie Payette, a présenté la prestigieuse Croix du service méritoire à la directrice et fondatrice de la Fondation ACT, Sandra Clarke, et au Directeur médical d'ACT et Urgentologue de l'Hôpital d'Ottawa, Dr Justin Maloney, au cours d'une cérémonie tenue au Rideau Hall le 12 décembre dernier. Cette distinction honore Mme Clarke et Dr Maloney pour la création et l'intégration du Programme de RCR au secondaire d'ACT (La Fondation des soins avancés en urgence coronarienne du Canada).

La Croix du service méritoire reconnaît les gens extraordinaires pour leurs actions novatrices offrant un exemple ou un modèle à suivre par d'autres, tout en faisant honneur au Canada.

Depuis 1994, le Programme de RCR au secondaire de la Fondation ACT a offert le pouvoir de la formation en RCR à plus de 3,9 millions de jeunes élèves à travers le Canada. À chaque jour, la pérennité de ce programme sauve des vies grâce aux 6 700 enseignants, de 1 800 écoles secondaires, formés comme instructeurs par tout le pays. Le programme offre aux élèves le pouvoir de réagir lors d'une situation d'urgence éminente, au niveau de la santé, et les encourage a devenir des champions de la santé pour leur familles et leurs collectivités.

Chaque année, au Canada, il est estimé que 40 000 arrêts cardiaques surviennent hors des hôpitaux. Près de 88% de ces incidents se produisent à la maison. " La RCR est une compétence essentielle à tous les Canadiens. Le programme de RCR au secondaire est aussi important que toute autre matière enseignée dans nos écoles. La reconnaissance d'importants leaders au Canada semble évoquer qu'ils sont d'accord ", affirme Dr Justin Maloney, urgentologue depuis 38 ans à l'Hôpital d'Ottawa et un bénévole à la Fondation ACT à titre de Directeur médical.

Lien à l'article de la jeune femme de 17 ans qui a sauvé sa petite soeur avec la RCR : http://fondationact.ca/rescues/lydia-saves-her-five-year-old-sister-during-a-cardiac-arrest/

Lien aux multiples sauvetages effectués par des élèves: http://fondationact.ca/act-rescues/stories/

" C'est un honneur que j'accueille humblement. Nous avons fait de grands progrès, depuis le début du programme, avec l'engagement des employés, des partenaires et du système d'éducation, " partage Sandra Clarke, directrice générale et fondatrice de la Fondation ACT. " Dans une perspective d'avenir, en 2018 nous allons continuer de chercher l'appui de partenaires pour étendre le programme. Notre but est de s'assurer que le Programme de RCR au secondaire d'ACT fasse partie des normes nationales de notre système d'éducation. Ainsi, tous les jeunes canadiens se verront offrir le pouvoir de sauver des vies avec la RCR et l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA) afin d'accroître d'une façon importante le taux de survie des victimes d'arrêts cardiaques. "

La Fondation ACT est un organisme de bienfaisance primé qui met sur pied le programme gratuit de RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme repose sur un modèle communautaire primé de partenariats et soutiens communautaires. ACT trouve des partenaires communautaires afin de donner des mannequins et des DEA de formation nécessaires à l'intégration du programme dans les écoles. Puis, ce sont les enseignants du secondaire qui vont former tous leurs élèves, avant l'obtention de leur diplôme secondaire, en leur enseignant la RCR et comment se servir d'un défibrillateur. Les partenaires du domaine de la santé d'ACT qui se sont engagés à offrir le programme à travers le Canada, sont AstraZeneca Canada, Sanofi Canada et Amgen Canada.

