La grande agence de conseil indépendante ISS recommande aux actionnaires d'Integra de voter en faveur du plan d'arrangement proposé

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 23 juin 2017) - Integra Gold Corp. (" Integra ") ( TSX CROISSANCE : ICG) ( OTCQX : ICGQF) a le plaisir d'annoncer que la firme Institutional Shareholder Services Inc. (" ISS "), une grande agence de conseil de vote indépendante qui émet des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels, a émis sa recommandation positive à l'effet que les actionnaires d'Integra devraient voter en faveur du plan d'arrangement proposé (l'" arrangement ") avec Eldorado Gold Corporation (" Eldorado ") (TSX: ELD) ( NYSE : EGO) tel qu'annoncé le 14 mai 2017.

En effet, ISS a recommandé aux actionnaires d'Integra de voter EN FAVEUR de la résolution portant sur le plan d'arrangement pour plusieurs raisons, notamment le fait que " l'arrangement est stratégiquement sensé puisque l'acquéreur est un acteur beaucoup plus imposant et bien établi du même secteur ". De plus, ISS a déclaré : " À la lumière du processus adéquat de la transaction, du raisonnement stratégique qui sous-tend l'arrangement proposé, de la prime importante, de la réaction favorable du marché, et de la flexibilité de la contrepartie offerte, permettant de choisir entre une contrepartie en espèces, une contrepartie en actions ou encore une combinaison des deux (sous réserve de respecter les limites maximales), l'approbation de cette résolution par les actionnaires est justifiée. "

George Salamis, président du conseil d'Integra, a bien accueilli cette recommandation positive et a déclaré : " Nous apprécions le fait qu'ISS ait reconnu les avantages liés au plan d'arrangement avec Eldorado et ait recommandé aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. Nous remercions aussi nos actionnaires pour leur soutien constant alors qu'ils s'apprêtent à prendre part à ce nouveau chapitre de croissance sur le projet Lamaque. "

En lien avec l'arrangement, l'offre d'Eldorado représente :

Une valeur de 1,21250 $ CA par action ordinaire d'Integra, basé sur le prix de clôture des actions ordinaires d'Eldorado à la Bourse de Toronto le 12 mai 2017;

Une prime d'environ 52 % sur le prix de clôture d'Integra le 12 mai 2017 et une prime de 46 % basé sur le cours moyen pondéré en fonction du volume (" CMPV ") des deux sociétés à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour la période de 20 jours terminée le 12 mai 2017.

Avantages pour les actionnaires d'Integra :

Prime attrayante et immédiate pour les actionnaires d'Integra;

Valeur pour les actionnaires d'Integra soutenue par la composante en espèces de la contrepartie;

Santé financière et antécédents avérés d'Eldorado en matière de mise en valeur de mines à faible coût, lui permettant de mettre en valeur le projet aurifère Lamaque; et

Obtention par les actionnaires d'Integra d'actions dans une société aurifère diversifiée et liquide et accès à la politique de dividendes d'Eldorado.

Les administrateurs d'Integra ont recommandé à l'unanimité que les actionnaires d'Integra votent en faveur de l'arrangement et tous les administrateurs d'Integra ont l'intention de voter, pour toutes les actions d'Integra qu'ils détiennent ou contrôlent à la date de l'assemblée sur l'arrangement, en faveur de l'arrangement en l'absence d'une proposition supérieure.

Les actionnaires d'Integra sont encouragés à lire la circulaire d'information de la direction, dont une copie est disponible sous les profils respectifs des deux sociétés sur le site web de SEDAR (www.sedar.com).

Comment voter

Les actionnaires doivent exercer leur droit de vote par procuration avant 10 h 00 (heure de Vancouver) le 29 juin 2017.

Les actionnaires d'Integra qui ont des questions ou qui ont besoin d'assistance pour exercer leur droit de vote sont encouragés à communiquer avec Kingsdale Advisors au : 1-866-229-8874 (sans frais en Amérique du Nord), ou au : 1-416-867-2272 (appels à frais virés de l'extérieur de l'Amérique du Nord), ou par courriel au : contactus@kingsdaleadvisors.com.

À propos d'Integra

Integra est une société d'exploration aurifère qui possède des projets à Val-d'Or, au Québec, l'une des meilleures régions minières au monde. Les principales activités de la Société concernent le projet à haute teneur Lamaque. À l'automne 2014, en faisant l'acquisition de l'usine et du complexe minier Sigma, Integra s'est dotée d'une installation d'une capacité quotidienne de 2 200 tonnes et d'une installation de stockage des résidus pour lesquelles elle dispose de tous les permis nécessaires. Grâce aux permis fédéraux et provinciaux détenus, aux infrastructures existantes, et au potentiel d'exploration significatif, cette acquisition a permis d'éliminer d'importantes dépenses et d'écourter les délais normalement associés aux projets de développement minier. Integra a pu recueillir plus de 150 millions de dollars depuis 2013 et a vu le cours de son action grimper, malgré le prix de l'or à la baisse.

À propos d'Eldorado

Eldorado est un grand producteur d'or à faible coût, menant des activités d'exploitation minière, de mise en valeur et d'exploration en Turquie, en Grèce, en Roumanie, en Serbie et au Brésil. Le succès de la Société a toujours reposé sur sa stratégie à faible coût, sur une main-d'œuvre dévouée et hautement qualifiée, sur ses pratiques responsables et sécuritaires ainsi que sur un partenariat à long terme avec les collectivités où elle exerce ses activités. Les actions ordinaires d'Eldorado sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX: ELD) et à la Bourse de New York ( NYSE : EGO).

Kingsdale Advisors

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au : 1-866-229-8874 (sans frais en Amérique du Nord), ou au : 416-867-2272 (de l'extérieur de l'Amérique du Nord), ou par courriel au : contactus@kingsdaleadvisors.com.

À propos d'Institutional Shareholder Services

Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) est le plus grand fournisseur de solutions de gouvernance d'entreprise et d'investissement responsable au monde, offrant des services aux détenteurs d'actifs, aux gestionnaires d'actifs, aux fonds de couverture et aux prestataires de services d'actifs. Les solutions d'ISS comprennent : de la recherche et des recommandations objectives sur la gouvernance; des données, des analyses et de la recherche sur l'investissement responsable; des solutions complètes en matière de vote et de distribution de procurations; la gestion clé en main de recours collectifs liés aux titres; et des données mondiales et des outils de modélisation fiables sur la gouvernance. Les clients institutionnels font appel à ISS pour appliquer leur vision en matière de gouvernance d'entreprise, pour identifier les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et pour gérer tous leurs besoins en matière de votes et de procurations mondialement. Les analystes d'ISS possèdent une expertise unique et une vision éclairée des enjeux de gouvernance et d'investissement responsable, des pratiques de vote et des exigences réglementaires dans chaque marché, ainsi qu'une expertise dans différents domaines comme le droit, les fusions et acquisitions, la rémunération et l'analyse.

