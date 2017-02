La Grande Maison Younan Collection lance la reconstruction du Château du Petit Chêne

Une foule s'est rassemblée à Mazières-en-Gâtine pour assister à cet événement historique

LOS ANGELES, CA--(Marketwired - 27 février 2017) - Des centaines de dignitaires politiques et chefs d'entreprises de la région se sont retrouvés ce jour au Château du Petit Chêne à Mazières-en-Gâtine pour commémorer le lancement de la rénovation complète du château-hôtel du 17ème siècle appartenant à la Grande Maison Younan Collection, Division de Younan Properties. Le Château du Petit Chêne est classé comme monument historique français et la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu pour marquer le début des travaux qui devraient être terminés en avril 2018. C'est la première fois qu'une entreprise américaine reconstruit totalement un château historique en France.

Zaya S. Younan, Président de la Younan Collection, a commenté cet événement historique : " Aujourd'hui marque le début de plusieurs mois d'efforts intenses pour reconstruire ce château, monument national français, pierre par pierre, sous la supervision du bureau des Architectes des Bâtiments de France (ABF). Notre but est de respecter l'histoire de ce beau château pour que les gens puissent en profiter encore pendant des siècles. Une fois la reconstruction terminée, le Château du Petit Chêne sera le premier golf-hôtel resort 4 étoiles de la région qui, riche de son héritage restauré et de toute l'élégance des époques passées, embrassera les standards de luxe et de confort que les voyageurs attendent aujourd'hui. Nous faisons un investissement important dans le château. En plus de reconstruire et de moderniser les chambres et les espaces communs, nous allons créer un restaurant gastronomique, une cave à cigares et à cognacs, une cave à vin de 250 000 bouteilles ainsi qu'un tout nouveau Spa. "

Le Château du Petit Chêne se trouve au cœur de 165 hectares d'un parc boisé, de lacs et d'un spectaculaire parcours de golf 18 trous, à Mazières-en-Gâtine, en Poitou-Charentes. Il fait partie de l'un des domaines les plus prestigieux de France. Construit par la famille Vialt au début des années 1600, le château a eu seulement trois propriétaires depuis. Le dernier avait commencé une rénovation du château pour le transformer en un hôtel de luxe, mais a dû abandonner les travaux. La Younan Collection a fait l'acquisition du château et du parcours de golf en octobre 2015 et a commencé à restaurer avec soin les éléments intérieurs et extérieurs, en ajoutant de nouvelles suites de luxe, en proposant un restaurant repensé et une cave à vin spectaculaire. En mars 2016, alors que les rénovations étaient presque achevées, l'hôtel a été cependant victime d'un incendie catastrophique qui a dû conclure à sa fermeture.

L'équipe de la Younan Collection a travaillé en étroite collaboration avec le bureau de l'ABF pour s'assurer que la reconstruction soit fidèle à l'héritage du Château du Petit Chêne. Le cabinet d'architectes Chevalier + Guillemot a été également choisi pour son expérience dans la réhabilitation de monuments historiques.

Robert Berthet a conçu de façon magistrale le terrain du Golf du Petit Chêne qui restera ouvert au public pendant la durée des travaux, superbement installé parmi un paysage boisé et de nombreux lacs. En plus d'un parcours de 18 trous, il dispose d'un pitch & putt de 6 trous, d'un driving range, d'une pro shop, de vestiaires et d'un restaurant. Des joueurs pros proposent aussi des cours privés individuels.

Zaya Younan explique que le Château du Petit Chêne est un exemple de l'esthétique de la marque Younan Collection, qui possède un portefeuille unique d'hôtels de luxe et de destinations uniques à travers le monde. " Notre mission est d'offrir à chacun de nos visiteurs une attention unique. Tout le monde mérite d'être traité comme un roi et nous sommes persuadés qu'une fois achevé, le Château du Petit Chêne proposera à ses clients une expérience inégalée dans la vie de château. "

La Grande Maison Younan Collection est la filiale internationale de Younan Properties pour ses acquisitions en Europe. La Younan Collection se spécialise dans l'acquisition de châteaux-hôtels historiques et de propriétés de luxe dans les domaines de l'hôtellerie, du golf et du bien-être dans toute l'Europe. En 2015, Younan Collection a acquis son premier château hôtelier et parcours de golf, le Château du Petit Chêne et le Golf du Petit Chêne à Mazières-en-Gâtine, en Poitou-Charentes.

Pour obtenir des renseignements ou effectuer une réservation auprès d'un établissement de la Younan Collection, envoyez un courriel à info@younancollection.com ou contactez www.younancollection.com.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/2/24/11G131336/Images/New_Hall_et_Lobby_Petit_Chene-b9a64eb35507b997ab628cc3d5641eb1.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/2/24/11G131336/Images/Chateau_du_Petit_Chene_new_exterior-45e054552475950faf7bf01d89df166e.jpg