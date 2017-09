La journée du loisir culturel : Un mouvement citoyen présent partout

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 sept. 2017) - Aujourd'hui se déroulait la Journée du loisir culturel au Centre d'archives de Montréal (BAnQ du Vieux-Montréal) réunissant une centaine d'intervenants passionnés de loisir culturel et engagés dans la promotion de sa reconnaissance, de ses actions et de son développement. Les participants issus des milieux associatif, municipal, régional et scolaire ont partagé leurs contributions à l'offre d'activités culturelles et à l'accessibilité de celles-ci Partout et pour tous. L'événement s'inscrit dans des démarches entreprises afin d'obtenir une véritable reconnaissance de ces pratiques dans la nouvelle Politique québécoise de la culture en élaboration ainsi que dans le plan d'action qui en découlera.

De plus, cette Journée a été l'occasion d'adopter la Déclaration du loisir culturel - Un mouvement citoyen présent partout qui a reçu l'appui des 11 organismes nationaux du loisir culturel, d'organismes nationaux de loisir actifs en culture et de leurs partenaires municipaux et régionaux, représentants des dizaines de milliers de membres et de participants. La Déclaration demande que la politique québécoise de la culture et son plan d'action :

Affirme le caractère essentiel du loisir culturel, dont font partie les pratiques culturelles en amateur;

Pour le Conseil québécois du loisir (CQL), ses membres nationaux et ses partenaires associatifs, municipaux et régionaux de l'événement, « Il est temps que loisir culturel et les pratiques culturelles en amateur soient reconnus et soutenus comme des composantes à part entière du système culturel québécois. Ils sont l'éloquente illustration de la participation citoyenne en culture proposée par le projet gouvernemental et contribuent clairement à l'accessibilité, à l'éducation culturelle, au patrimoine ainsi qu'à la formation de la relève et des publics, un atout pour la culture professionnelle et les industries culturelles » d'affirmer le président du CQL, monsieur Michel Beauregard.