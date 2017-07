La Journée UNIS a clôturé les festivités de la longue fin de semaine de la fête du Canada sur la colline du Parlement avec des invités d'honneur tels que le premier ministre Justin Trudeau, Gord Downie, les Barenaked Ladies, Marc Dupré et plusieurs autres

OTTAWA, ON--(Marketwired - 3 juillet 2017) -

La Journée UNIS Canada a amené les jeunes et les familles de partout au pays à s'unir, à passer à l'action et à bâtir un Canada plus attentionné et plus solidaire au fil des 150 prochaines années

La Journée UNIS Canada diffusera une émission spéciale le samedi 8 juillet 2017 à 19 h HE à CTV

Dimanche, des dizaines de milliers de jeunes, de familles et de membres de la communauté de partout au pays se sont rassemblés sur la colline du Parlement pour la Journée UNIS Canada afin de célébrer Canada 150 et de tourner leur regard vers les 150 prochaines années. De jeunes Canadiens exceptionnels, déterminés à bâtir ensemble un meilleur avenir, sont montés sur la scène de la Journée UNIS Canada aux côtés de grandes célébrités nationales et de visionnaires canadiens, pour une soirée de performances inoubliables, de discours inspirants et de célébration.

Auprès des activistes internationaux et cofondateurs d'UNIS, Crait et Marc Kielburger,la Journée UNIS Canada a accueilli sur sa scène de grandes célébrités, des innovateurs de talent et des pionniers canadiens dont le premier ministre Justin Trudeau, les Barenaked Ladies, le Chef national Perry Bellegarde, Roméo Dallaire, Gord Downie, Marc Dupré, Nelly Furtado, Hedley, Tom Jackson, le gouverneur général du Canada David Johnston, Kardinal Offishall, Maripier Morin, Alex Nevsky, Penny Oleksiak, Serena Ryder, Lilly Singh, P.K. Subban, Jacob Tremblay, Les Trois Accords, , Margaret Trudeau, Shania Twain et plus.

Cliquez ici pour des photos de la Journée UNIS Canada.

Cliquez ici pour des extraits vidéo de la Journée UNIS Canada.

" En tant qu'organisation profondément ancrée dans les valeurs canadiennes depuis plus de 20 ans, organiser la Journée UNIS a été un grand honneur sur la colline du Parlement pour nous, a déclaré l'activiste international et cofondateur d'UNIS Craig Kielburger. Les Canadiens de partout au pays nous ont montré qu'ils ont à cœur de changer les choses, qu'ils sont déterminés et qu'ils continueront à bâtir un Canada plus fort. Je suis sûr que notre pays est entre bonnes mains et j'ai hâte de voir ce que nous allons accomplir ensemble au cours des 150 prochaines années. "

Moments saillants de la Journée UNIS Canada :

Gord Downie , Pearl et Daisy Wenjack racontent l'histoire de Chanie Wenjack, puis une chorale de 100 jeunes interprète une version émouvante de Stranger du Secret Path Project de Gord Downie.

, et racontent l'histoire de Chanie Wenjack, puis une chorale de 100 jeunes interprète une version émouvante de Stranger du Secret Path Project de Gord Downie. Shania Twain monte sur la scène pour partager ce que c'est d'être Canadiens.

monte sur la scène pour partager ce que c'est d'être Canadiens. Le premier ministre Justin Trudeau s'engageà bâtir un futur Canada plus fort

La Journée UNIS Canada fait partie d'UNIS au Canada, la campagne nationale d'UNIS en l'honneur de Canada 150, et rassemble des millions de Canadiens dans le but de les amener à passer à l'action pour bâtir un pays plus attentionné et plus compatissant. UNIS entraîne toute une génération de Canadiens à créer du changement à l'échelle locale, nationale et internationale dans le cadre de son programme à multiples facettes. UNIS au Canada s'adresse aux Canadiens de tous âges, d'un océan à l'autre, et les met au défi d'amasser un million de dollars pour des organisations canadiennes et de s'engager à faire un million d'heures de bénévolats dans leur communauté locale.

Le programme national permet aux Canadiens de mieux comprendre différentes problématiques sociales, et les amène à passer à l'action pour faire une différence dans leur communauté et à l'échelle nationale, afin d'aider à bâtir les 150 prochaines années de la nation. La première étape est de prendre l'engagement de vivre UNIS au Canada. En prenant cet engagement, les Canadiens de partout au pays se joignent à un mouvement d'acteurs de changement qui sont déterminés à bâtir un avenir plus fort pour le Canada. Voyez d'autres façons de vous impliquer sur Facebook.

La Journée UNIS Canada a été enregistrée pour une émission spéciale qui sera diffuse le samedi 8 juillet 2017 à 19 h HE sur CTV, et le vendredi 14 juillet à 21 h HE sur MUCH.

Dans le cadre de la longue fin de semaine de célébrations organisée par le gouvernement du Canada dans la région de la capitale canadienne, la Journée UNIS Canada a été réalisée grâce au soutien du conseiller principal et producteur exécutif Jeffre Latimer et du coprésident honoraire Perry Bellegarde.

La Journée UNIS Canada a été présentée par RBC, TELUS, Seventh Generation et Teck, ainsi que nos partenaires : le partenaire étoile de Canada 150, The Jim Pattison Group; les familles de Canada 150, la famille de Paul et Leah Atkinson, la famille de Kevin et Mandi Kimsa et la famille de Mark et Sarah Wellings; les partenaires de services Cadillac Fairview, WestJet, Freshii et Farmboy; les partenaires promotionnels Cineplex Divertissement, Facebook Canada, PATTISON Onestop, The Globe and Mail et LeDroit.

À propos de la Journée UNIS

La Journée UNIS fait partie intégrante d'UNIS, un mouvement qui rassemble les gens et leur donne les moyens de changer le monde. UNIS est une famille unique d'organisations, composées de l'Organisme UNIS, qui propulse le changement grâce à des ressources dont les retombées sont durables, et de ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits et des expériences socialement responsables permettant aux gens de créer du changement par leurs choix quotidiens. La célébration de ce changement a lieu à la Journé UNIS, une série d'évènements de grande envergure organisés autour du monde, qui savent inspirer les gens et changer leur vie. Les jeunes ne peuvent pas acheter de billet pour la Journée UNIS, ils le méritent par leur engagement communautaire, en passant à l'action pour une cause locale et une cause internationale de leur choix. La Journée UNIS rassemble des conférenciers et des animateurs de renommée internationale ainsi que des artistes primés auprès de milliers de jeunes et de familles afin de célébrer et d'inspirer une nouvelle année d'actions. Cette année seulement, plus de 200 000 jeunes se rassembleront dans 16 grandes salles du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni pour participer à cette expérience éducative sans précédent.

Le mouvement UNIS, c'est plus de 3,4 millions de jeunes qui soutiennent plus de 2 500 causes locales et internationales. Nous avons offert à plus d'un million de personnes un accès à l'eau potable et bâti 1 000 écoles et salles de classe à l'étranger, pour que plus de 200 000 enfants puissent aller à l'école. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par les frères Craig et Marc Kielburger, deux humanitaires, activistes et entrepreneurs sociaux.

Joignez-vous aujourd'hui au mouvement UNIS à mouvementUNIS.org.