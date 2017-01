CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 5 jan. 2017) - Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme Petro-Points renouvelé qui, en plus d'être simple et facile à comprendre, offre plus de valeur à ses membres.

Le programme Petro-Points, lancé en 1995, offre depuis longtemps à ses 4,5 millions de membres actifs de nombreuses façons d'accumuler et d'échanger des points. Les membres continueront à choisir la façon dont ils veulent échanger leurs points, entre autres : échange contre une économie en dollars sur tout achat, contre des cartes d'économies sur l'essence ou contre des cartes-cadeaux de détaillants partenaires. Le nouveau programme vient donc aider les membres à obtenir des primes et à accumuler des points plus rapidement.

« Nous avons mené des recherches et organisé des panels en ligne pour nous aider à déterminer comment nous pouvons ajouter de la valeur à notre programme de fidélisation pour nos membres, a indiqué Deborah Gullaher, vice-présidente, Ventes et marketing. Il est apparu clairement que nos clients veulent un programme facile à comprendre, simple et intuitif, et surtout un programme qui leur offre une excellente valeur pour leurs Petro-Points. Les changements que nous avons apportés à notre programme ont tenu compte des commentaires de nos fidèles clients. »

Le nouveau programme Petro-Points simplifie la façon dont les membres accumulent et échangent leurs points. Les niveaux de points requis pour obtenir des primes ont été réduits, certains de 50 pour cent, permettant ainsi aux membres d'échanger leurs Petro-Points plus rapidement.

Le nouveau programme, lancé le 3 janvier 2017, est en vigueur à l'échelle du Canada. Les soldes actuels de Petro-Points ne changeront pas et les Petro-Points ne seront jamais échus.

Pour en apprendre davantage au sujet du programme Petro-Points et vous inscrire pour devenir un membre Petro-Points, allez à petro-points.com/rapide.

Accumulez des Petro-Points Ancien programme Nouveau programme Accumulez des Petro-Points sur Points accumulés Accumulez des Petro-Points sur Points accumulés Essence ordinaire 5 par litre Tout le carburant 10 par litre SuperNet, Ultra 94 et diesel 10 par litre Tous les achats(1) 10 par 1 $ dépensé Lave-auto 20 par 1 $ dépensé Achat au dépanneur 20 par 1 $ dépensé

Échangez des Petro-Points et économisez Ancien programme Nouveau programme Échangez des Petro-Points contre Points requis Échangez des Petro-Points contre Points requis Carte Économie sur l'essence en prime de 5 ¢ le litre 12 000 Carte Économie sur l'essence en prime de

5 ¢ le litre 10 000 Carte Économie sur l'essence en prime de

10 ¢ le litre 24 000 Carte Économie sur l'essence en prime de

10 ¢ le litre 20 000 Rabais de 1 $ sur les boissons et collations 2 000 Rabais de 1 $ sur tout achat(2) 1 000 SuperDoux ou GlideWash 7 000 - 10 000 SuperDoux ou GlideWash 10 000 Rabais de 1 $ sur le carburant 2 000 Carte-cadeau de 10 $ chez un détaillant partenaire 10 000 Carte-cadeau chez un détaillant partenaire Varient, selon le détaillant

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite presque 1 500 stations-service et 280 établissements de vente en gros à l'échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour plus d'information, visitez petro-canada.ca.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy ou allez sur Découvrez l'énergie du Oui.

(1) Exclut les taxes, les produits du tabac, les cartes-cadeaux et les billets de transport en commun.

(2) Exclut les produits du tabac et les billets de transport en commun.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/f1081911.jpg