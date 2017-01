La ministre Joly fait la promotion des industries créatives canadiennes en République populaire de Chine et inaugure la première réunion du comité consultatif canadien de l'industrie...

…culturelle et créative à Shanghai

SHANGHAI, CHINE--(Marketwired - 13 jan. 2017) - Ministère du Patrimoine canadien

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a rencontré aujourd'hui divers intervenants et gens d'affaires du milieu de la culture, tant du Canada que de la Chine, à une réception organisée par la Chambre de commerce du Canada à Shanghai. Cette rencontre s'est déroulée dans le cadre d'un voyage de travail de 7 jours en Chine. La ministre Joly est la première ministre du Patrimoine canadien à visiter la Chine en 12 ans.

Dans son discours, la ministre a souligné l'importance d'accroître les échanges diplomatiques, de renforcer les relations culturelles et économiques ainsi que de développer encore davantage la coopération entre les créateurs et les industries culturelles du Canada et de la Chine, afin d'innover et de réussir sur la scène internationale.

La ministre Joly a aussi indiqué qu'elle a participé au lancement d'un comité consultatif canadien de l'industrie culturelle et créative à Shanghai. Ce comité se compose de représentants d'entreprises canadiennes actives sur le marché chinois. Les membres du groupe se réuniront régulièrement pour offrir au gouvernement leurs points de vue et leurs conseils pratiques sur les possibilités qui existent dans ce pays pour le secteur culturel canadien. Au fur et à mesure que nous élaborerons une stratégie d'exportation pour l'industrie créative canadienne, les conseils de ce comité joueront un grand rôle dans notre réflexion sur l'établissement possible d'une délégation commerciale culturelle en Chine.

Cette première réunion du comité consultatif prépare le terrain pour des discussions sur les meilleures façons d'élargir la portée des industries et des artistes du milieu culturel canadien à l'échelle internationale et d'appuyer les industries créatives canadiennes émergentes souhaitant percer le marché chinois. Cette façon innovatrice d'explorer des possibilités dans d'autres pays souligne les efforts que déploie le gouvernement du Canada pour promouvoir l'excellence du secteur créatif canadien à l'étranger en élargissant les relations des entreprises culturelles et créatives canadiennes établies ailleurs dans le monde.

La ministre Joly a souligné qu'elle souhaite entretenir la relation culturelle et économique du Canada avec le peuple chinois et aider à créer les conditions favorables à une exportation accrue de produits créatifs canadiens.

Citations

« Notre gouvernement comprend l'importance d'aider les créateurs et entrepreneurs canadiens du milieu culturel à saisir toutes les occasions qu'offrent les marchés et les publics internationaux, d'autant plus que nous envisageons des possibilités considérables en Chine. Notre objectif est de soutenir les créateurs et entrepreneurs canadiens du milieu culturel pour qu'ils soient plus compétitifs à l'international, y compris à long terme. Cela contribuera directement à la prospérité économique et sociale du Canada. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et Flickr.

Les personnes intéressées à accompagner une éventuelle délégation commerciale culturelle en Chine sont priées d'écrire à pch.missionchine-chinamission.pch@canada.ca