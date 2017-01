La ministre Joly félicite les Canadiens en lice aux Oscars de 2017

GATINEAU, QUEBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - La liste des nominations aux Oscars de 2017 a été publiée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et, encore une fois, plusieurs artistes canadiens ont été reconnus pour leurs réalisations impressionnantes.

Je suis particulièrement fière que le film L'Arrivée ait récolté huit nominations en vue de la cérémonie des Oscars, dont cinq visent les Canadiens suivants :

Denis Villeneuve, réalisation

Shawn Levy, meilleur film

Patrice Vermette, direction artistique

Sylvain Bellemare, montage sonore

Bernard Gariépy Strobl et Claude La Haye, mixage sonore

De plus, je suis ravie que Vaysha l'aveugle, réalisé par Theodore Ushev, de l'Office national du film du Canada, soit dans la course dans la catégorie meilleur court métrage (animation).

Je suis tout aussi heureuse de souligner les Canadiens en lice, qui se sont distingués cette année :

Ryan Gosling, acteur dans un rôle principal, La La Land

Alan Barillaro, court métrage (animation), Piper

Robert Valley, court métrage (animation), Pear Cider and Cigarettes

Howard Barish, documentaire (long métrage), 13th

Le gouvernement du Canada connaît les liens qui unissent la culture, la créativité et l'innovation, et nous tenons en haute estime tous nos créateurs, et ce, dans tous les domaines. Les artistes et leurs œuvres sont nos ambassadeurs à l'étranger; ils font connaître notre point de vue unique au reste du monde.

En 2014-2015, le volume total de la production cinématographique et télévisuelle réalisée au Canada a atteint 7,1 milliards de dollars, dont près de 3 milliards en production canadienne seulement : un record de tous les temps. Nous sommes fiers d'investir plus de 670 millions de dollars par an dans cette industrie par l'entremise de Téléfilm Canada, de l'Office national du film du Canada, du Fonds des médias du Canada et de programmes de crédit d'impôt.

Au nom du gouvernement du Canada, je salue tous les Canadiens qui ont reçu une nomination et je leur souhaite la meilleure des chances le 26 février 2017.

Pour en savoir davantage sur la 89e cérémonie des Oscars, veuillez consulter le site oscar.go.com (en anglais seulement).

