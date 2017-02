La ministre Joly lance un appel d'offres dans le cadre du Programme Inter-Action

Patrimoine canadien lance le programme de subventions et de contributions pour le multiculturalisme 2017-2018

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme, a lancé aujourd'hui un appel d'offres dans le cadre du Programme Inter-Action de financement du multiculturalisme du gouvernement du Canada. Ce programme finance des projets de développement et d'engagement communautaire qui favorisent la compréhension interculturelle et l'égalité des chances pour les personnes de toutes les cultures.

L'appel d'offres vise des projets à long terme ou pluriannuels. La priorité est accordée aux projets qui sont axés sur ce qui suit : éliminer la discrimination, le racisme et les préjugés; offrir aux jeunes des possibilités de participer à la vie de leur collectivité; rassembler les gens par l'art, la culture ou le sport.

Les programmes de multiculturalisme comme le Programme Inter-Action favorisent l'entente mutuelle et aident à créer des liens entre tous les Canadiens. La diversité et l'inclusion sont indissociables de notre identité canadienne en plus d'être des piliers des célébrations de Canada 150 qui se déroulent cette année. Un tel anniversaire constitue le moment rêvé pour souligner le caractère unique, diversifié et dynamique des communautés partout au Canada.

La ministre Joly a saisi l'occasion pour annoncer l'octroi d'une somme de 49 950 dollars au Centre de santé communautaire TAIBU dans le cadre de Canada 150, qui servira à soutenir la réalisation d'un projet de dialogue et d'échanges multiculturels dans la collectivité. Grâce au soutien provenant du Fonds Canada 150, le Centre TAIBU lancera plusieurs activités dans le cadre d'un projet communautaire de dialogue et d'échanges multiculturels, dont des ateliers de réflexion et d'information bilingues sur la participation communautaire, une exposition et une soirée de célébrations des communautés culturelles.

Le travail de Patrimoine canadien est essentiel à l'établissement d'un climat favorable à l'appréciation du patrimoine multiculturel des Canadiens et à la création d'un espace public où tous les Canadiens peuvent exprimer leur sentiment d'appartenance au Canada et leur confiance envers les institutions publiques.

« La diversité est la pierre angulaire de notre contrat social et l'une des valeurs que les Canadiens chérissent le plus. Cette année, alors que nous célébrons Canada 150, les projets qui mettent en valeur le patrimoine multiculturel du Canada jouent un rôle de premier plan. Notre gouvernement est fier d'avoir des programmes comme Inter-Action qui aident les communautés culturelles partout au pays à promouvoir la multitude des cultures au Canada. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme

Le Programme Inter-Action, autrefois administré par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, est maintenant administré par Patrimoine canadien. Son volet Projets est lancé aujourd'hui avec de nouvelles directives.

Le programme comporte deux volets, soit le volet Projets et le volet Événements. Le volet Projets fait suite à un processus d'appel d'offres qui vise des projets à long terme ou pluriannuels. Il est lancé aujourd'hui avec de nouvelles directives.

Le volet Événements d'Inter-Action accepte les demandes toute l'année. Il offre des subventions pour appuyer et promouvoir des activités communautaires.

Tous ceux qui organisent des projets visant à promouvoir la nature multiculturelle de la société canadienne sont invités à consulter le site Web de Patrimoine canadien pour en apprendre davantage sur le programme et la façon de soumettre une demande.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds Canada 150 afin de permettre aux Canadiens de partout au pays de participer aux célébrations locales, régionales et nationales du 150 e anniversaire de la Confédération. Les principaux thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour cet anniversaire sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation nationale avec les peuples autochtones, les jeunes et l'environnement.

Le Centre de santé communautaire TAIBU est un organisme régional sans but lucratif dont la mission est de contribuer au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population noire et francophone de la région torontoise.

