La North West Company Inc. acquiert 76 % de la propriété de Roadtown Wholesale Trading Ltd. (exerçant sous le nom de Riteway Food Markets)

The North West Company Inc.

Cet accord majeur réunit deux sociétés de vente au détail historiques pour offrir aux habitants des Îles Vierges davantage de choix, de services et de valeur ajoutée pour les aider à mieux vivre.

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 14 jan. 2017) - (TSX:NWC) La North West Company Inc. (« North West ») et la Roadtown Wholesale Trading Ltd. (« RTT ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion par North West de contrats d'achat définitifs visant l'acquisition de 76 % des actions de RTT. Les approbations nécessaires à l'exploitation de RTT en vertu d'une participation majoritaire de North-West ont également été obtenues auprès du gouvernement des Iles Vierges britanniques et la transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseil d'administration de North West et de RTT.

« Lorsque nous avons décidé de vendre cet intérêt dans le travail de notre vie, nous voulions nous assurer de nous être associés à une entreprise engagée envers nos clients, nos employés et les IVB », a déclaré Peter Haycraft, fondateur et propriétaire majoritaire de RTT. « North West est spécialisée dans tous ces aspects et apportera des améliorations à notre entreprise au-delà de ce que nous pourrions réaliser par nous-mêmes, en particulier dans l'environnement commercial changeant d'aujourd'hui.

« Nous sommes très heureux de nous joindre à Riteway Food Markets et à Roadtown Wholesale Trading Limited et de faire partie des IVB », a déclaré Edward Kennedy, président et chef de la direction de North West. « Grâce à ce long processus de travail avec les propriétaires de RTT, nous avons gagné encore davantage d'appréciation de ce qui constitue la possibilité d'être un partenaire précieux, y compris dans les domaines suivants :

Offrir un éventail de produits de détail et de gros accru aux meilleurs prix pour encourager plus de gens à s'approvisionner et à dépenser dans les commerces des îles Vierges britanniques.

Continuer d'exploiter RTT sous les noms commerciaux de Riteway Food Markets et de Roadtown Wholesale Trading.

Veiller à ce que les actionnaires des IVB soient bien représentés au conseil d'administration de RTT.

Reconnaître la force de l'effectif des IVB en faisant de RTT un centre d'administration pour North West.

Améliorer le soutien communautaire chaque fois que possible et en consultation avec toutes les parties prenantes. »

Sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture, North West versera environ 32 millions de dollars américains pour sa participation de 76 % à RTT, plus environ 5 millions de dollars américains en coûts liés aux acquisitions, qui comprennent des droits de timbre au gouvernement des îles Vierges britanniques. L'acquisition, qui devrait se terminer au début de février 2017, devrait rapporter à North West environ 5 millions de dollars américains de revenu net annualisé.

North West versera environ 90 % du prix d'achat en espèces, financé par ses mécanismes de crédit existants, et environ 10 % par l'émission d'actions ordinaires de North West, selon la forme de contrepartie choisie pour être reçue par les actionnaires de RTT.

À propos de RTT et de North West

RTT est une société privée comptant sept points de vente, un libre service de gros et une activité de gros desservant les îles Vierges britanniques. North West est un détaillant canadien de grande envergure coté en bourse qui se spécialise dans le service de régions et de pays de petite taille. Dans les Caraïbes, North West exploite des magasins Cost-U-Less aux Îles Caïmans, à la Barbade, à Curaçao, à Saint-Martin, à Saint-Thomas et à Sainte-Croix.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la bourse de Toronto sous le symbole « NWC ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les résultats et les événements réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont prévus par ces énoncés. Il ne peut y avoir aucune garantie de concrétisation de l'opération. North West ne prend aucun engagement quant à la mise à jour d'autres détails concernant cette transaction, à moins que des progrès sensibles n'aient lieu, auquel cas North West dévoilera ces faits nouveaux conformément à ses obligations de divulgation en vertu du droit applicable.