La North West Company Inc. annonce la clôture de l'acquisition de 76 % de la propriété de Roadtown Wholesale Trading Ltd. (exerçant sous le nom de Riteway Food Markets)

The North West Company Inc.

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 17 fév. 2017) - The North West Company Inc. (TSX:NWC) (« North West ») a clôturé l'acquisition précédemment annoncée de 76 % des actions de Roadtown Wholesale Trading Ltd. ("RTT") pour un prix d'achat estimé à 32 millions de dollars US. L'acquisition devrait rapporter à North West environ 5 millions de dollars américains de revenu net annualisé.

À propos de RTT et de North West

RTT compte sept points de vente, un libre service de gros et une activité de gros desservant les îles Vierges britanniques. North West est un détaillant canadien de grande envergure coté en bourse qui se spécialise dans le service de régions et de pays de petite taille. Dans les Caraïbes, North West exploite des magasins Cost-U-Less aux Îles Caïmans, à la Barbade, à Curaçao, à Saint-Martin, à Saint-Thomas et à Sainte-Croix.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la bourse de Toronto sous le symbole « NWC ».