La patinoire extérieure de Saint-Bernard-de-Michaudville transformée pour la pratique de sports, été comme hiver

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de Saint-Bernard-de-Michaudville, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que l'organisme O.T.J. St-Bernard inc. se voyait accorder une aide financière pouvant atteindre 94 166 $, sous forme de contribution non remboursable, pour transformer la patinoire municipale en terrain sportif multifonctionnel toutes saisons permettant la pratique, notamment du tennis, du badminton, du ballon-panier et du hockey.

L'O.T.J. St-Bernard inc. organise, depuis plus de 50 ans, des activités sportives, communautaires et culturelles pour la population de Saint-Bernard-de-Michaudville. Entre autres, l'organisme propose aux citoyens de participer à des soirées de patinage, des randonnées nocturnes en raquettes ainsi qu'à e des tournois de ballon-balai, de soccer et de balle-molle. Il organise également des événements communautaires et culturels comme la soirée d'Halloween, une course de boîtes à savon et les festivals de musique traditionnelle et de blues.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à l'O.T.J. St-Bernard inc. d'améliorer la qualité et la sécurité des installations de la patinoire extérieure. Le projet vise l'excavation du terrain, l'ajout d'une surface en béton armé, l'installation de bandes de patinoire et divers travaux de finition qui permettront d'assurer la pérennité de cette infrastructure récréative.

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de l'O.T.J. St-Bernard inc., mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. Je salue le travail de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'aide de DEC afin de transformer de notre patinoire extérieure en terrain multisports. Tous les citoyens, petits et grands, pourront dorénavant profiter des installations à longueur d'année. »

Madame Francine Morin, Mairesse, municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

