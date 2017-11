La Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew concluent l'achat d'une participation de 49 pour cent dans le projet d'agrandissement du Parc de stockage Est de Suncor

Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 22 nov. 2017) - Suncor, la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew ont annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition par la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew d'une participation de 49 pour cent dans le projet d'agrandissement du Parc de stockage Est de Suncor pour un montant total de 503 millions $.

Les deux Premières Nations ont financé l'acquisition de façon autonome grâce à l'émission de billets garantis de premier rang de 545 M$ au taux de 4,136 pour cent, venant à échéance le 31 décembre 2041. L'offre a été structurée et commercialisée par RBC Marchés des Capitaux.

« La transaction représente le plus important investissement commercial à ce jour par une Première Nation au Canada. En plus d'illustrer le formidable potentiel des partenariats entre les Premières Nations et l'industrie, elle sert de modèle en ce qui a trait à la façon dont les Premières Nations peuvent atteindre un plus haut degré d'autodétermination grâce à l'autonomie financière, déclare Jim Boucher, chef de la Première Nation de Fort McKay. Cette transaction est fondée sur la confiance et la collaboration entre Fort McKay et Suncor; c'est un exemple de la façon dont les Premières Nations et les sociétés d'exploitation des ressources naturelles peuvent trouver des moyens de se soutenir les unes les autres dans le but d'en retirer des avantages mutuels et durables. »

« Nous sommes ravis de voir ce partenariat se concrétiser. C'est avec une immense fierté que nous prenons part à cette transaction marquante. Cela nous a permis de collaborer dans le cadre d'un vrai partenariat et de démontrer les possibilités de réussite de futurs modèles commerciaux entre les Premières Nations et l'industrie à l'échelle du pays, mentionne Archie Waquan, chef de la Première Nation crie Mikisew. Les avantages économiques retirés de cette transaction aideront notre Nation à développer les capacités au sein de nos entreprises, à élaborer les infrastructures dans notre communauté, à financer des programmes socio-économiques et à nous donner les moyens d'aider à payer pour les études et la formation de nos jeunes. Ils seront ressentis dans notre communauté pour les générations à venir. »

Le Parc de stockage Est est une installation de stockage, de mélange et de refroidissement de bitume et de diluant située à environ 30 kilomètres au nord de Fort McMurray, en Alberta. Il est principalement destiné à desservir la production de bitume du projet d'exploitation minière des sables pétrolifères de Fort Hills. Les revenus tirés des ententes à long terme de services de terminal avec les partenaires des sables pétrolifères de Fort Hills soutiennent le financement. Suncor est l'exploitant du Parc de stockage Est.

« Aujourd'hui, nous avons conclu une transaction historique pour le développement énergétique au Canada. Ce partenariat unique s'inscrit dans le cadre d'un parcours qui démontre comment l'esprit de créativité et de collaboration peut donner lieu à une occasion mutuellement bénéfique, et a changé la façon dont Suncor perçoit la participation de nos voisins autochtones au développement énergétique, indique Mark Little, président, Amont, à Suncor. Grâce à ce partenariat, nous avons beaucoup appris sur la collaboration permettant de créer quelque chose d'important et je suis heureux de continuer à collaborer dans le cadre de cet investissement conjoint avec la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew au cours des nombreuses années à venir. »

« À titre de chef de file nord-américain en matière de mobilisation de capitaux et de services consultatifs pour les projets d'infrastructure énergétique, RBC Marché des Capitaux est fière d'agir comme unique agent pour cette transaction financière novatrice, déclare Mark Saar, directeur du financement des projets en Amérique du Nord à RBC. Le partenariat industriel de Suncor avec la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew témoigne des possibilités de collaboration et de réussite dans le secteur énergétique au Canada. »

« Nous apprécions la transaction du Parc de stockage Est en raison de ses solides fondamentaux en matière de crédit et d'économie, en plus du fait qu'il s'agit d'une transaction économique novatrice entre les Premières Nations et l'industrie des sables pétrolifères, en particulier avec Suncor. Les fondamentaux du crédit de la transaction sont soutenus par des flux de trésorerie découlant de contrats d'achat ferme avec de solides contreparties. Ces contrats d'achat ferme éliminent les risques liés au prix des marchandises, au volume et aux frais d'exploitation et de maintenance », mentionne John Braive, vice-président du conseil de Gestion d'actifs CIBC et titulaire d'obligations de la société en commandite du Parc de stockage Est.

La Première Nation de Fort McKay est composée de plus de 800 membres dont environ 400 vivent dans la région de Fort McKay, une collectivité située à environ 65 km au nord de Fort McMurray. En tant que Première Nation, la Première Nation de Fort McKay est un chef de file en matière de collaboration avec l'industrie et elle possède une longue feuille de route témoignant de relations solides établies avec différentes entreprises minières œuvrant à proximité de ses terres. La Première Nation de Fort McKay s'est employée à maximiser sa participation à l'économie afin de créer une croissance et un développement durables à long terme. La Première Nation de Fort McKay croit que la préservation de son mode de vie traditionnel est compatible avec la mise en valeur continue et responsable des sables pétrolifères. Cette philosophie permet à la Première Nation de Fort McKay d'améliorer les conditions sociales et économiques de sa communauté grâce à des partenariats efficaces conclus avec l'industrie et les gouvernements. Nous sommes reconnus pour nos bonnes relations avec les entreprises de mise en valeur des sables pétrolifères des environs. La Première Nation de Fort McKay tente de trouver un équilibre entre la mise en valeur des ressources et la protection de la santé des résidents de sa communauté et de l'environnement.

La Première Nation crie Mikisew a signé le Traité n° 8 en 1899. Les Cris Mikisew habitent dans le nord-est de l'Alberta depuis des temps immémoriaux. Le delta de l'Athabasca, qui est au centre de nos terres traditionnelles, est un écosystème international unique que nous chérissons. Il assure la majeure partie de notre subsistance. Lorsque le commerce des fourrures a commencé dans l'Ouest et a établi un fort de traite dans la région, les Cris Mikisew étaient de ceux qui faisaient le commerce des fourrures. Les terres traditionnelles de la Première Nation crie Mikisew s'étendent sur la majorité du secteur où les dépôts des sables pétrolifères de l'Athabasca ont été découverts. La Première Nation crie Mikisew partage ce territoire avec quatre autres Premières Nations qui composent le Conseil tribal d'Athabasca. Pour le moment, la plupart des membres habitent à Fort McMurray, Edmonton, Fort Smith, les T.N.-O. et Fort Chipewyan. Notre Nation comprend la population la plus nombreuse des cinq Nations du Conseil tribal d'Athabasca.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Suncor collabore avec les communautés autochtones à l'échelle du Canada pour accroître leur participation au développement énergétique. L'une des façons d'y arriver est d'offrir des occasions de développement commercial. Suncor a travaillé avec plus de 150 communautés autochtones, y compris dans la Municipalité régionale de Wood Buffalo, où sont situées ses activités d'exploitation des sables pétrolifères, et dans le domaine des produits et services des ventes au détail et ventes en gros par le biais de notre marque Petro-Canada. En 2016, Suncor a dépensé 455 millions $ en biens et services auprès d'entreprises autochtones, amenant le total à près de 3,9 milliards $ depuis 1999. Vingt-six stations-service de la marque Petro-Canada appartiennent à des communautés des Premières Nations, un projet éolien est en partenariat financier avec une communauté des Premières Nations et Suncor agit comme partenaire financier dans PetroNor, un distributeur-grossiste des Cris de la baie James.

Pour plus d'information à propos de la Première Nation de Fort McKay, visitez notre site Web à fortmckay.com, suivez-nous sur Twitter @Fortmckay, ou consultez la présentation de notre communauté.

Pour plus d'information à propos de la Première Nation crie Mikisew visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter @mikisewcreeFN.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy ou ensemble.suncor.com.