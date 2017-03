La salle communautaire de la Légion royale canadienne d'Arvida, maintenant rénovée

Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de la Légion royale canadienne, filiale 209 Arvida

SAGUENAY, QUÉBEC

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la Légion royale canadienne, filiale 209 Arvida, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le député de Chicoutimi-Le Fjord, Denis Lemieux, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Légion royale canadienne, filiale 209 Arvida avait obtenu une aide financière de 27 900 $, sous forme de contribution non remboursable, pour améliorer son centre communautaire.

Fondée en 1948, la Légion royale canadienne, filiale 209 Arvida, est au service des vétérans, de leurs familles et de la collectivité. Elle a pour mission de conserver le souvenir des hommes et des femmes qui ont servi le pays. Ses installations peuvent être louées pour différentes occasions, comme des mariages, des funérailles, des campagnes de financement, des réunions familiales ainsi que des activités récréatives et sociales. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) ont permis à l'organisme de rénover la toiture du bâtiment qui abrite le centre communautaire.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

« Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 préservera et améliorera notre infrastructure communautaire afin que les Canadiens et leurs familles puissent s'adonner à des activités de loisirs et vivre des moments culturels, sportifs et récréatifs pour de nombreuses années à venir. Je suis fier de voir ma collectivité bénéficier de ce programme. »

Denis Lemieux, député de Chicoutimi-Le Fjord

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Légion royale canadienne, filiale 209 Arvida, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'aide reçue nous a permis de mettre aux normes actuelles notre toiture. Elle en avait grandement besoin. Ce n'est pas juste une aide qui sera bénéfique pour nos membres et utilisateurs actuels, mais aussi pour ceux et celles qui utiliseront notre centre dans les décennies à venir. Merci au gouvernement du Canada. Sans l'aide de ce programme, nous n'aurions jamais été capables de réaliser ce projet. »

Réjean Dubois, premier vice-président de la Légion royale canadienne filiale 209 Arvida

