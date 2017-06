La SCHL déclare un dividende exceptionnel

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 29 juin 2017) - Dans son rapport financier du premier trimestre, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé la mise en place d'un cadre de dividende. Au même moment, elle a indiqué qu'elle prévoyait déclarer un dividende exceptionnel pendant l'exercice.

La SCHL déclare aujourd'hui un dividende exceptionnel de 4 milliards de dollars. Cette mesure non récurrente permettra à la SCHL d'aligner son niveau de capital sur sa cible de capital immobilisé, et ce dividende sera payé par versements sur une période maximale de deux ans.

Les activités d'assurance prêt hypothécaire et de titrisation de la SCHL sont exercées sur une base commerciale et doivent générer un rendement raisonnable pour le gouvernement du Canada. La SCHL a déclaré son premier dividende (145 millions de dollars) dans son rapport financier du premier trimestre de 2017.

Historiquement, la SCHL a toujours affecté la totalité de son résultat net au capital. Désormais, elle compte payer un dividende trimestriel au gouvernement, dans la mesure où son niveau réel de capital est supérieur à sa cible de capital.

Citations :

« Le dividende exceptionnel de 4 milliards de dollars déclaré par la SCHL illustre la qualité de la gestion des activités d'assurance hypothécaire et de titrisation de cette société d'État. En versant ces fonds excédentaires au gouvernement, la SCHL applique les principes de bonne gouvernance. »

- L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances

« Notre gouvernement est fier des efforts continus que nous déployons pour moderniser la SCHL. Nous avons toujours pour priorité d'apporter plus de stabilité au marché de l'habitation canadien et de le rendre plus abordable. L'annonce d'aujourd'hui témoigne des progrès réalisés par la SCHL. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« En qualité de société d'État, la SCHL est le seul assureur hypothécaire dont les résultats profitent à tous les Canadiens. Ce dividende exceptionnel nous permet de redistribuer notre capital excédentaire au gouvernement du Canada et de conserver suffisamment de capital pour les risques que nous avons acceptés. »

- Wojo Zielonka, chef des finances et premier vice-président, Marchés financiers, Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence.

Document d'information