La SCHL examine les données sur le crédit à la consommation pour obtenir des renseignements clés sur le marché hypothécaire

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 13 juin 2017) - Malgré les préoccupations constantes au sujet de la dette des ménages au Canada, les signes de pression sur le marché hypothécaire demeurent modérés, avec des taux de prêts hypothécaires en souffrance constamment faibles. Bien qu'il soit vrai que dans les marchés dont l'économie dépend du pétrole, comme Calgary et Edmonton, on ait constaté une hausse récente des taux de prêts en souffrance, Vancouver et Toronto affichent des taux parmi les plus bas au Canada - malgré le prix élevé des habitations.

Cette analyse figure dans le plus récent produit de la SCHL, intitulé Coup d'œil sur l'endettement des propriétaires-occupants, une série de « feuillets » qui analysent des données sur le crédit à la consommation fournies par l'agence d'évaluation du crédit Equifax et portant surtout sur l'endettement des propriétaires-occupants, des emprunteurs hypothécaires et des acheteurs potentiels et l'utilisation qu'ils font du crédit. Bien que le premier feuillet donne des renseignements sur quelques indicateurs clés, notamment les taux de prêts hypothécaires en souffrance, les publications à venir porteront, entre autres, sur les niveaux d'endettement des consommateurs, les pointages de crédit, l'incidence de l'endettement sur les liquidités des ménages et le comportement des ménages en matière de crédit, selon l'âge et la situation en ce qui a trait à la propriété.

La SCHL reconnaît qu'il y a des « lacunes dans les données » qui l'empêchent de brosser un tableau complet des marchés canadiens de l'habitation et du crédit hypothécaires. La SCHL dispose maintenant d'un accès aux données sur le crédit à la consommation collectées par Equifax, et elle sera en mesure d'analyser le marché du crédit d'une manière qui n'a jamais été réalisée auparavant. Ce premier feuillet et les publications qui suivront font partie des efforts constants qui sont déployés afin de mieux comprendre les facteurs qui ont une incidence sur les systèmes de logement au Canada.

Faits saillants

Du 3 e trimestre de 2012 au 4 e trimestre de 2016, le marché hypothécaire au Canada est demeuré stable.

trimestre de 2012 au 4 trimestre de 2016, le marché hypothécaire au Canada est demeuré stable. Les taux de prêts hypothécaires en souffrance et la part des prêts hypothécaires accordés à des emprunteurs à risques plus élevés sont demeurés tous deux bas et stables en 2016.

Dans les régions dont l'économie dépend du pétrole, notamment Edmonton et Calgary, les taux de prêts hypothécaires en souffrance continuent de tendre à la hausse.

Vancouver et Toronto continuent d'afficher des taux de prêts hypothécaires en souffrance parmi les plus bas au Canada.

Pour avoir accès aux feuillets et rapports futurs de la SCHL, veuillez vous abonner à L'Observateur du logement ligne.

Un rapport national analysant davantage les données fournies par Equifax devrait être publié le 29 juin.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

CITATIONS

« Nous savons qu'il est nécessaire de collecter des données plus fiables afin d'aider les décideurs à analyser l'importante préoccupation que représente la hausse de l'endettement des ménages au Canada. Les données d'Equifax nous permettent d'élargir notre analyse au-delà des prêts hypothécaires assurés par la SCHL et fournissent un niveau de détail auquel nous n'avions pas accès auparavant. »

Maxim Armstrong

Chercheur principal, Statistique

Société canadienne d'hypothèques et de logement