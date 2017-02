La SCHL publie une nouvelle version de son guide sur l'accession à la propriété

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 28 fév. 2017) - L'achat d'une maison peut être une expérience formidable, mais aussi complexe et éprouvante. La SCHL fournit des conseils aux Canadiens qui envisagent de devenir propriétaires en publiant aujourd'hui la nouvelle édition de son guide L'achat d'une maison étape par étape.

Ce guide interactif vise à démystifier le processus d'achat d'une maison au Canada. Cette version révisée, qui correspond mieux aux réalités actuelles du marché de l'habitation, montre aux acheteurs éventuels comment évaluer leur situation financière en leur donnant les outils pour calculer le montant qu'ils peuvent payer et en les renseignant sur les étapes à venir, qu'il s'agisse de faire une offre d'achat ou de rajuster leur budget.

Comme la décision d'acheter une maison est personnelle, il est difficile de donner des conseils qui valent pour tous et chacun. C'est pourquoi le guide s'accompagne d'un cahier de travail qui aidera les acheteurs éventuels à cerner leurs besoins particuliers et à planifier en fonction de leur budget, de leur style de vie et de leurs objectifs.

POINTS SAILLANTS DU GUIDE

Principes directeurs permettant à l'acheteur de déterminer combien il peut payer pour sa résidence sans mettre en danger sa sécurité financière.

Liste des frais initiaux et des frais d'occupation associés à la propriété

Préparation d'une rencontre avec le prêteur ou le courtier, y compris les documents à apporter avec soi

Glossaire des mots à connaître au moment d'acheter une maison

Notions de base du crédit hypothécaire et conseils pour bien gérer son prêt

Conseils pour bien entretenir sa maison et protéger son investissement

On peut obtenir le guide complet en le téléchargeant à partir de notre site Web.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

CITATIONS :

« En raison des règles sur le crédit hypothécaire et de l'évolution des marchés, les Canadiens qui souhaitent acheter une maison se posent des questions importantes et veulent obtenir des réponses adaptées à leur réalité. Étape par étape, notre guide aide les ménages à obtenir ces réponses en les accompagnant tout au long du processus d'achat d'une habitation, depuis la détermination de leurs besoins jusqu'à la compréhension de leurs options de prêt, en passant par le jour du déménagement. »

- Ina Wielinga Conseillère, Transfert de connaissances SCHL

« Décider d'acheter une maison peut être une expérience excitante, mais qui exige également une bonne planification. Le guide de la SCHL intitulé L'achat d'une maison étape par étape procure aux Canadiens les outils et l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées avec lesquelles ils sont à l'aise. »