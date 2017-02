La SD Association ajoute une app performance class (catégorie de performance d'application) supérieure et une signalisation basse tension afin d'étendre la prise en charge pour les appareils mobiles

Les fonctionnalités A2 accélèrent la performance des applications sur les cartes, donnent plus de choix aux consommateurs, tandis que la signalisation basse tension répond aux toutes dernières exigences en matière de jeux de puces mobiles à faible consommation

BARCELONE, ESPAGNE--(Marketwired - 27 février 2017) - stand nº CS168 du Mondial du mobile - la spécification SD 6.0 étend la prise en charge pour les appareils mobiles avec l'Application Performance Class 2 (A2) qui multiplie par plus de deux les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires garanties dans le modèle de base de l'App Performance Class 1 (A1), ainsi que la disponibilité de cartes mémoire SD dotées d'une nouvelle signalisation basse tension (Low Voltage Signaling, LVS). Ces nouvelles cartes mémoire SD conservent une rétrocompatibilité totale, véritable prouesse technique qui maintient la valeur du consommateur et du fabricant avec la base d'installation SD forte de plusieurs milliards.

La SDA a présenté A1, l'App Performance Class de base, en novembre 2016 comme sa première catégorie de base. La nouvelle A2 est destinée aux cas spéciaux dans lesquels les hôtes requièrent des niveaux de performance encore plus élevés. Présentée dans la spécification SD 6.0, l'A2 est la catégorie de niveau supérieur qui fournit plus de souplesse sur le marché pour l'optimisation coût-performance en fonction des besoins du produit, de son application ou du marché. Les fonctions nouvellement présentées de file d'attente des commandes, de cache et d'auto-maintenance sont des fonctions de protocole SD qui permettent des niveaux de performance plus élevés. Une vidéo est disponible pour en savoir plus sur les deux catégories de performance d'applications.

Les cartes mémoire A2 offrent une performance d'exécution des applications qui atteignent ou dépassent les niveaux suivants, dans des conditions spécifiques :

Accès entrée sortie par seconde (Input-Output access Per Second, IOPS) en mode lecture aléatoire de 4000

IOPS en mode écriture de 2000

Performance séquentielle soutenue de 10 Mo/s

La dernière spécification SD permet également aux fabricants de produits hôtes SD d'offrir des appareils qui ne prennent en charge que la signalisation basse tension (Low Voltage Signaling, LVS) de 1,8 V, qui complète des derniers modèles de puces pour une meilleure performance et une moindre consommation d'énergie. Les cartes mémoire SD LVS respectent l'engagement de la SDA en termes de rétrocompatibilité avec les anciens produits hôtes. Toutes les cartes mémoire prenant en charge A2 prendront également en charge la nouvelle signalisation LVS.

" Les nouvelles fonctionnalités dans SD 6.0 ajoutent des améliorations de performance considérables par rapport aux versions précédentes de cartes mémoire SD et hissent la fonctionnalité de carte mémoire à un tout nouveau niveau ", a déclaré Stuart Robinson, directeur chez Strategy Analytics. " La nouvelle norme SD est parfaite pour les utilisateurs ne bénéficiant que d'une mémoire limitée sur leur appareil, en leur permettant d'exécuter des applications directement depuis une carte mémoire microSD. Les cartes SD sont déjà utilisées sur des milliards d'appareils dans le monde et cette dernière initiative aidera à maintenir le SD comme le premier choix pour les cartes mémoire ".

Les utilisateurs de téléphones et d'ordinateurs mobiles peuvent choisir la meilleure carte mémoire SD pour exécuter des applications sur leurs appareils mobiles en faisant correspondre le symbole App Performance Class et LVS sur la carte mémoire avec le symbole correspondant sur l'appareil ou son emballage.

" La SDA allie innovation et utilité, en garantissant que le marché ait ce qu'il souhaite et ce dont il a besoin et que les consommateurs ne restent pas frustrés avec des investissements dans des produits dont l'obsolescence est programmée ", a déclaré Brian Kumagai, président de la SDA. " L'interopérabilité et la compatibilité ont été fondamentales dans notre quête d'innovation, notamment avec les cartes mémoire A2 et LVS haute performance ".

Le symbole App Performance Class permet aux fabricants de produits de communiquer aux utilisateurs les exigences en exécution d'application avant que ceux-ci n'achètent une carte mémoire SD.

Nouvelles fonctionnalités prenant en charge la performance A2

Les fonctionnalités suivantes sont requises sur tous les produits indiquant une performance A2 :

File d'attente de commandes Contribue principalement à la performance de lecture aléatoire Plusieurs tâches peuvent être effectuées en même temps dans un ordre arbitraire De nouvelles tâches peuvent être attribuées pendant la transmission de données



Fonction Cache Contribue principalement à la performance de l'écriture aléatoire La carte est susceptible d'utiliser une mémoire volatile plus rapide pour la mise en cache des données des hôtes pendant l'opération d'accès à la carte mémoire

Maintenance Contribue à une meilleure performance d'accès à la mémoire Permet la gestion interne des données d'arrière-plan Peut être initiée soit par la carte, soit par l'hôte en fonction des besoins internes de la carte



Signalisation basse tension

Un symbole de basse tension identifie les produits SD à interface LV pris en charge pour les utilisateurs. Un hôte LVS portera le symbole LV quelque part sur le produit, l'emballage ou le manuel. Les utilisateurs d'appareils LVS doivent utiliser une carte mémoire SD correspondante avec un symbole LV pour leur appareil marqué LV. En revanche, une carte LVS est utilisable par n'importe quel hôte, y compris les hôtes ne portant pas le symbole LV.

La carte LVS est totalement rétrocompatible et utilisable aussi bien par les hôtes traditionnels en utilisant la signalisation 3,3 V que par les hôtes LVS ne fonctionnant qu'avec la signalisation 1,8 V

Un hôte LVS ne peut fonctionner qu'avec les nouvelles cartes LVS et les cartes UHS-II conventionnelles sont prises en charge si un mode UHS-II est disponible sur l'appareil hôte

Un nouveau livre blanc intitulé, "Mobile Device Innovations: Application Performance Class Expansion and New Low Voltage Signaling for SD Memory Cards"(" Innovations sur les appareils mobiles: expansion de l'Application Performance Class et nouvelle signalisation basse tension pour les cartes mémoire SD "), fournit plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités, capacités et exigences du marché. Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site Web.

Retrouvez la SD Association au Mondial du mobile du 27 février au 2 mars 2017, sur le stand nº CS168 à Barcelone.

SD Association

La SD Association est un écosystème mondial de près de 900 entreprises technologiques chargées de définir des normes SD interopérables. L'Association encourage le développement de produits électroniques de consommation courante, de communication sans fil, d'imagerie numérique et de mise en réseau qui utilisent la technologie SD leader du marché. La norme SD est le choix numéro un des consommateurs ; elle a gagné plus de 80 % du marché des cartes mémoire grâce à son interopérabilité fiable et à son format facile à utiliser. À l'heure actuelle, de nombreux smartphones, tablettes, lecteurs Blu-ray, téléviseurs HD, lecteurs audio, systèmes multimédia automobiles, PC de poche, appareils photo et caméras vidéo numériques proposent une interopérabilité SD. Pour un complément d'informations sur la SDA ou pour rejoindre l'Association, veuillez visiter son site Web à l'adresse https://www.sdcard.org.

