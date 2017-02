La SD Association multiplie par deux les vitesses d'interface de bus avec l'UHS-III

Le taux de transfert de 624 Mo/s traite rapidement les images de caméra haute qualité, à 360 degrés, de réalité virtuelle et les applications vidéo 4K et 8K

YOKOHAMA, JAPON--(Marketwired - 23 février 2017) - Pacifico Yokohama -- stand nº G-16 au CP+ Camera and Photo Imaging Show (Salon CP+ Caméra et Imagerie photographique) -- La SD Association a annoncé aujourd'hui l'UHS-III, multipliant par deux le taux de transfert de carte mémoire SD le plus rapide en atteignant 624 mégaoctets par seconde (Mo/s). Les vitesses plus rapides de l'UHS-III aident à déplacer de grosses quantités de données générées par les caméras 3D/360 degrés/drones, les vidéos 4K et 8K et par la communication sans fil intense en données de Gbits/s enregistrée sur des cartes mémoire SDXC et SDHC.

Les immenses capacités de stockage présentées avec les cartes mémoire SDXC offrent aux utilisateurs la possibilité de prendre davantage de photos et de réaliser des fonctionnalités vidéo uniques sur les appareils d'imagerie les plus récents. Les interfaces de bus UHS rapides aident les utilisateurs à gérer plus vite ce contenu. Du fait de sa totale rétrocompatibilité, les appareils offrant l'interface de bus UHS-III accepteront les milliards de cartes mémoire SD existantes aujourd'hui sur le marché.

" Les capacités des cartes mémoire SD poursuivent leur expansion, ouvrant la voie à de nouvelles fonctionnalités vidéo et d'imagerie très attendues, depuis la réalité virtuelle jusqu'à la vidéo 8K ", a déclaré Brian Kumagai, président de la SDA. " La SDA conserve son engagement de soutien à l'innovation de la part des fabricants d'électronique grand public et d'offre de la même performance et interopérabilité que les consommateurs et utilisateurs professionnels apprécient tant des cartes mémoire SD ".

La SDA a publié une marque visuelle afin de distinguer les cartes mémoire SD UHS-III pour pouvoir les appairer facilement avec la recommandation des appareils sur la meilleure carte mémoire SD pour une performance optimale.

Interface de bus UHS

Les signaux d'interface UHS-III haute vitesse sont affectés à la deuxième rangée de broches de la carte mémoire SD présentée avec l'UHS-II. Cette option de vitesse de transfert de bus la plus récente sera disponible sur les cartes SDHC et SDXC de taille normale, ainsi que sur les cartes microSDHC et microSDXC. Cela ne change ni la taille physique ni la forme des cartes, puisque le passage de l'UHS-II à l'UHS-III implique uniquement un changement PHY, permettant des mises à niveau relativement faciles et rapides des produits UHS-II existants vers les produits UHS-III.

L'UHS-I tout comme l'UHS-II rendent le stockage robuste spécifié pour SDHC et SDXC gérable et encore plus portable. La vitesse ultrarapide (UHS) a été annoncée en juin 2010 avec l'UHS-I offrant des vitesses maximales de bus-interface de 104 Mo/s, ce qui a été multiplié par trois pour atteindre 312 Mo/s dans l'UHS-II. Les interfaces de bus UHS sont rétrocompatibles et sont exclusives des produits SDXC et SDHC. Toutes les cartes mémoire équipées d'UHS atteignent leur performance maximale lorsqu'elles sont appairées avec les appareils UHS correspondants. Les produits SDXC et SDHC UHS-I et UHS-II sont déjà disponibles dans les points de vente de détaillants du monde entier et pris en charge par les principaux fabricants de caméras.

SD Association

La SD Association est un écosystème mondial de près de 900 entreprises technologiques chargées de définir des normes SD interopérables. L'Association encourage le développement de produits électroniques de consommation courante, de communication sans fil, d'imagerie numérique et de mise en réseau qui utilisent la technologie SD leader du marché. La norme SD est le choix numéro un des consommateurs ; elle a gagné plus de 80 % du marché des cartes mémoire grâce à son interopérabilité fiable et à son format facile à utiliser. À l'heure actuelle, de nombreux smartphones, tablettes, lecteurs Blu-ray, téléviseurs HD, lecteurs audio, systèmes multimédia automobiles, PC de poche, appareils photo et caméras vidéo numériques proposent une interopérabilité SD. Pour un complément d'informations sur la SDA ou pour rejoindre l'Association, veuillez visiter son site Web à l'adresse https://www.sdcard.org.

Les logos SD sont des marques commerciales sous licence de SD-3C LLC.

