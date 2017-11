La SEC admet l'offre de placement de True Leaf relative à un financement participatif par actions

L'entreprise, qui recueille des fonds pour construire une installation de cannabis médicinal et étendre sa portée mondiale dans le domaine des produits pour animaux de compagnie, lance aujourd'hui une offre de type Regulation A+

VERNON, Colombie-Britannique--(Marketwired - 30 novembre 2017) - True Leaf Medicine International Ltd (" True Leaf " ou la " Société ") ( CSE : MJ)( CSE : MJ.CN)( CNSX : MJ)( FRANKFORT : TLA)( OTCQB : TRLFF), a annoncé aujourd'hui avoir reçu un avis de qualification de la Securities and Exchange Commission (" SEC ") relativement à son prospectus d'offre de deuxième catégorie de type Regulation A+ en vertu du titre IV de la JOBS Act. L'offre de placement, qui vise à recueillir 10 millions de dollars canadiens, est lancée aujourd'hui même.

L'offre de placement de type Regulation A+ de True Leaf permettra aux preneurs fermes de solliciter des commandes auprès du grand public, en plus d'en solliciter auprès des investisseurs autorisés et institutionnels. La SEC a admis le prospectus le 21 novembre 2017. La Société offre un maximum de 14 285 715 actions ordinaires au prix unitaire de 0,70 $CAD, la souscription minimale étant de 350 $ (ou 500 actions) par investisseur.

En plus d'être mise sur le marché par les méthodes de marketing traditionnellement utilisées dans les appels publics à l'épargne, cette offre sera commercialisée auprès des investisseurs en ligne par l'entremise du site invest.trueleaf.com.

Fondée en 2013, la société True Leaf a demandé à devenir un producteur autorisé de marijuana médicinale et a reçu de Santé Canada l'autorisation de construire une installation de production sur un site de 40 acres (16,18 ha) à Lumby, en Colombie-Britannique, au Canada. Cette installation devrait être capable de produire plus de 2 500 kilogrammes de cannabis séché par année, une fois la première phase du projet terminée et après avoir reçu l'approbation de Santé Canada.

Lancée en 2015, True Leaf Pet, une filiale de True Leaf, a conçu la marque True Hemp™, une des premières gammes de produits pour animaux de compagnie à base de chanvre à être commercialisée dans le monde entier. Les formules True Hemp™ allient les propriétés de la graine de chanvre à d'autres ingrédients actifs qui remplissent plusieurs fonctions. Elles sont offertes sous forme de produit tendre et facile à mastiquer, de bâton et de supplément d'huile. La Société, qui a triplé sa gamme de produits au cours des neuf derniers mois, a connu une croissance rapide aux États-Unis, au Canada et en Europe. Elle a ainsi multiplié par sept ses ventes pour le premier trimestre de 2017, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

" Nous sommes très heureux que notre offre de placement de type Regulation A+ ait obtenu la qualification de la SEC, a déclaré le fondateur et chef de la direction de True Leaf, Darcy Bomford. Les neuf mois qui s'achèvent ont été remarquables. Nous pouvons maintenant offrir l'occasion unique de posséder une part de True Leaf aux clients, défenseurs et investisseurs qui partagent nos valeurs et notre enthousiasme pour le potentiel de nos produits. "

Légendes de la SEC

Un prospectus relatif au présent placement a été déposé auprès de la SEC. La SEC a admis ce prospectus, mais cela signifie seulement que nous pouvons vendre les titres qui y sont décrits. Cela ne signifie pas que la SEC s'est prononcée sur la qualité, l'exactitude ou le caractère adéquat de l'information contenue dans le prospectus ou qu'elle l'a approuvée. Vous pouvez obtenir un exemplaire de la note d'information faisant partie de ce prospectus en cliquant : ICI

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. La direction peut en formuler d'autres en réponse à vos questions. Ces communications écrites ou verbales sont faites conformément aux dispositions d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Bien que nous soyons d'avis que les prévisions reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons garantir qu'elles seront réalisées. Les investisseurs sont prévenus que de tels énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus. Pour une analyse plus détaillée des risques et incertitudes, il y a donc lieu de se reporter aux documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, le cas échéant. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites à la date du communiqué et True Leaf Medicine International Ltd. n'a aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser.

À propos de True Leaf

Fondée en 2013, True Leaf possède deux grandes divisions opérationnelles : True Leaf Medicine Inc. et True Leaf Pet Inc. La Société vise à produire des produits du cannabis approuvés par le gouvernement fédéral, sûrs et efficaces et à les proposer à la vente au Canada et aux États-Unis. True Leaf Medicine Inc. a été lancée en juillet 2013 pour devenir productrice autorisée de cannabis médicinal destiné au marché canadien. Le 19 octobre 2017, Santé Canada a autorisé True Leaf Medicine Inc. à construire une installation de culture. Dès la fin des travaux, True Leaf Medicine subira une inspection de sécurité par Santé Canada avant de pouvoir cultiver, fabriquer et distribuer des produits du cannabis. Actuellement, True Leaf ne possède pas de permis de production de cannabis.

Fondée en 2015, True Leaf Pet Inc. commercialise des produits sûrs à base de chanvre pour animaux de compagnie. La Société a lancé la gamme de suppléments pour animaux de compagnie True Hemp™ au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle est ainsi devenue une des premières gammes de produits pour animaux de compagnie à base de chanvre à être commercialisée partout dans le monde. True Hemp™ North

Les produits américains sont exempts de CBD et de THC, devenant ainsi les premiers produits autorisés par le gouvernement fédéral à être commercialisés au Canada et aux États-Unis.

