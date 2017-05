La Section du Québec de FEI Canada dévoile ses As de la finance 2017

Lors du dévoilement, le prestigieux Prix Hommage a été remis à M. Patrick Pichette pour souligner l'ensemble de sa carrière

C'est devant une salle vibrante et en présence de Mme Monique Leroux, présidente d'honneur de la 7e édition du concours Les As de la finance, que la Section du Québec de Dirigeants financiers internationaux Canada (FEI Canada) a remis ses prix « As de la finance 2017 » à quatre dirigeants financiers ayant connu un parcours exceptionnel. Cette prestigieuse soirée de gala se tenait hier au magnifique Parquet, Édifice Jacques-Parizeau, où plus de 365 invités avaient répondu à ce rendez-vous printanier.

Rappelons que le concours Les As de la finance s'adresse à tous les chefs de la direction financière, vice-présidents finances et dirigeants financiers québécois. L'objectif du concours est de reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement dans la communauté des dirigeants financiers.

Voici les trois dirigeants financiers ayant remporté les honneurs cette année :

Catégorie « Dirigeante, dirigeant financier d'une grande entreprise »

Mme Lise Croteau, FCPA, FCA, ASC

Vice-présidente exécutive et chef de la direction financière, Hydro-Québec

Catégorie « Dirigeant financier d'une petite ou moyenne entreprise »

M. Jean-François Lorrain, CPA, CA

Vice-président exécutif, Finances, Attraction Média inc.

Catégorie « Dirigeant financier de la relève »

M. Marrouane Nabih, CPA, CMA

Vice-président, Finances, Opérations, Cascades Inc.

Un processus rigoureux

Après la sélection des neuf finalistes par le comité organisateur du concours, les membres d'un jury indépendant ont rencontré les candidats afin de déterminer les trois lauréats. Les gagnants ont réussi à se démarquer, répondant à des critères leur permettant de démontrer leur capacité à mettre à profit leurs connaissances, leur expérience et leurs valeurs pour prendre les meilleures décisions et établir les orientations les plus indiquées pour leur organisation.

« Sélectionner les membres du jury s'avère un processus déterminant pour notre concours, car ils ont une tâche fort complexe. L'expérience et les connaissances qu'ils cumulent leur permettent d'obtenir une image juste des candidats, non seulement de leurs résultats concrets, mais de leur capacité à s'adapter aux situations souvent difficiles qu'ils rencontrent », souligne M. Marc Godin, président du comité organisateur.

Prix Hommage 2017

L'un des moments tant attendus par les convives a été la remise du Prix Hommage, car il consacre l'ensemble d'une carrière, une intronisation qui lève le voile sur un parcours inspirant pour tous. Ainsi, M. Patrick Pichette, chef de la direction financière sortant de Google, a reçu le prestigieux Prix Hommage 2017. M. Pichette a récemment pris sa retraite après avoir occupé le poste de vice-président principal et chef de la direction financière de 2008 à 2015, il demeure toutefois conseiller à la haute direction de Google. Il siège également au conseil de Bombardier et à celui de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Infatigable, il continue de s'impliquer auprès d'entreprises en démarrage. C'est avec émotion qu'il a été honoré devant les dirigeantes et les dirigeants financiers présents ainsi que sa famille, ses amis et ses collègues.

« Le concours Les As de la finance va bien au-delà de gratifications professionnelles. Avec les années, il a su créer un véritable esprit de corps dans la profession, un effet collatéral inouï », souligne M. Louis Marcotte, président de la Section du Québec de FEI Canada. « En effet, non seulement les dirigeantes et les dirigeants sont aujourd'hui liés par leurs professions, mais, grâce à cette vitrine sur leur carrière inédite, ils ont maintenant la certitude que chacun d'entre eux relève des défis similaires créant un sentiment d'appartenance hors du commun.»

La Section du Québec de FEI Canada tient à remercier tous les candidats qui ont pris le temps de soumettre leur candidature au concours Les As de la finance et à saluer le dynamisme et la vitalité qui caractérisent la profession de dirigeant financier. Le concours sera de retour en 2018.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 11 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada. L'association offre des services liés au perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de consultation.

La Section du Québec compte quant à elle près de 200 membres. Les membres de l'association, comprenant des directeurs financiers, des directeurs de comité de vérification et des hauts dirigeants financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.feicanada.org/quebec.

